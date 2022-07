Von Cathrin Kahlweit und Vinzent-Vitus Leitgeb

Die russische Armee hat am Sonntag die seit Wochen umkämpfte Stadt Lyssytschansk eingenommen. Damit befindet sich die gesamte Region Luhansk unter der Kontrolle Russlands. SZ-Korrespondentin Cathrin Kahlweit erklärt, was das bedeutet und wie die Stimmung im ukrainischen Militär ist. Sie war bis vor kurzem in der Ukraine. Dort hat sie unter anderem auch einen Ort besucht, den die Ukraine wieder zurückerobern konnte. Das Ausmaß der Zerstörung, das sie dort gesehen hat, beschreibt sie als eines der "grauenhaftesten Erlebnisse".

Die ukrainische Regierung schätzt die bis jetzt entstandenen Schäden aktuell auf 720 Milliarden Euro. Anfang dieser Woche hat sie sich mit Vertretern von rund 40 Staaten und internationalen Organisationen zu einer Konferenz in Lugano getroffen, um den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu planen. Beim Treffen in der Schweiz wurden sieben Prinzipien festgelegt, die nach dem Krieg gelten sollen. Dabei geht es um Themen wie Digitalisierung oder die Bekämpfung von Korruption.

Weitere Nachrichten: Boris Johnson unter Druck, Gas- und Atomstrom gelten in der EU als nachhaltig.

