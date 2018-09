5. September 2018, 12:11 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Maas auf doppelter Mission in der Türkei

Außenminister Heiko Maas reist am Mittwoch zum Antrittsbesuch in die Türkei. Dort will er sich gleichzeitig für politische Gefangene einsetzen, aber auch daran arbeiten, die Beziehungen zur Türkei zu verbessern. Wie diese Doppelstrategie funktionieren kann, erklärt Luisa Seeling im Podcast.

Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei will Außenminister Heiko Maas auch kritische Themen ansprechen und sich für die Deutschen einsetzen, die aus "politischen Gründen" in der Türkei inhaftiert sind. Gleichzeitig will er weiter daran arbeiten, die Beziehungen zur Türkei zu verbessern.

Diese Doppelstrategie ist nötig, kommentiert Luisa Seeling im Podcast. Die Bundesregierung muss bei kritischen Themen in der Türkei Stellung beziehen, nur so lässt sich die Entspannungspolitik mit der Türkei öffentlich rechtfertigen.

Weitere Themen: Sachsens Ministerpräsident kritisiert Berichterstattung, May beschuldigt Russland im Fall Skripal, Plädoyer in Höxter

