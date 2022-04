Die russischen Streitkräfte haben laut ukrainischer Regierung eine Offensive im Osten gestartet. Was bedeutet das konkret?

Von Paul-Anton Krüger und Vinzent-Vitus Leitgeb

Am Montagabend veröffentlicht Wolodimir Selenskij wieder eine Videobotschaft. Er könne jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, so der ukrainische Präsident. Ein Angriff, der schon seit längerem erwartet wurde, weil Russland unter anderem Truppen aus dem Norden der Ukraine weiter in den Süden verlegt hatte. Doch wie könnten die kommenden Tage und Wochen aussehen?

"Nach Einschätzung von Militärexperten wird Russland wesentlich stärker als bisher in die Fläche gehen", sagt Paul-Anton Krüger, Sicherheitsexperte der SZ. Er erwartet das sogenannte "Gefecht der verbundenen Waffen". Was das bedeutet und wieso der 9. Mai 2022 ein entscheidender Tag sein könnte, erklärt er in dieser Folge.

Weitere Meldungen: Kampf um Mariupol; Sinkende Corona-Zahlen; IWF-Prognosen.

