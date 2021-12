Wer ist der Mann, der jetzt Kanzler ist? Und was für eine Figur hat er am Tag der Amtsübergabe gemacht.

Von Nico Fried und Franziska von Malsen

Wer ist der Mann, der jetzt Kanzler ist? Und was für eine Figur hat er am Tag der Amtsübergabe gemacht. Nico Fried, Leiter der SZ-Parlaments-Redaktion in Berlin, hat Olaf Scholz den ganzen Tag beobachtet und blickt auch zurück auf seinen steinigen Weg zur Kanzlerschaft.

Weitere Nachrichten: Impfungen und Omikron, Mordpläne gegen Kretschmer

