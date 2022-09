Krieg in der Ukraine : Ukrainische Kriegserfolge befeuern Debatte um deutsche Waffenlieferungen

Präsident Selenskij spricht von einem "Wendepunkt". Bundesaußenministerin Baerbock erlebt in Kiew einen laut Opposition "vermeidbaren peinlichen Moment". Was an diesem Wochenende in der Ukraine passiert ist - und warum es der Koalition in Berlin neue Spannungen beschert.