Am Dienstagabend ist in Gaza eine Rakete in oder vor einem Krankenhaus eingeschlagen und hat hunderte Menschen getötet. Die Palästinenser beschuldigen die Israelis für die Explosion und umgekehrt. Beide Seiten wollen Beweise für die eigene Version der Geschichte haben. Das Ganze passierte nur einen Abend vor dem Besuch des amerikanischen Präsidenten im Nahen Osten. Joe Biden sei in die Region gereist, um zu vermitteln, sagt mein Kollege Stefan Kornelius, Leiter des SZ Politik-Ressorts. Und: Dass es dazu jetzt vorerst nicht kommen kann, sei eine Katastrophe. Wie es jetzt weitergehen könnte, erklärt er in dieser Sendung.