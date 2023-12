Am 7. Oktober hat die Hamas mehr als 240 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Inzwischen sind mehr als 100 Geiseln frei. Auch weil sich in einem Keller unter dem Auswärtigen Amt in Berlin ein besonderer Kreis trifft, der über ihre Freilassung verhandelt. Über die geheime Arbeit des Krisenstabs "Besondere Lagen" geht es in dieser Folge von "Auf den Punkt". Investigativjournalist Georg Mascolo, der bis 2022 den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geleitet hat, gibt Einblicke in die Bemühungen, die Geiseln zu befreien - und spricht darüber, ob Deutschland erpressbar ist. Zu den noch in Gefangenschaft verbliebenen Geiseln sagt er: Die Verhandlungen werden immer schwerer - auch weil es inzwischen vor allem Männer im wehrfähigen Alter sind.