Jetzt steht die Legalisierung allerdings doch erneut auf der Kippe. Und das hat damit zu tun, wie in Deutschland Gesetze auf den Weg gebracht werden. Und damit, dass in vielen Bundesländern eine Regierung an der Macht ist, in der mindestens eine Ampelpartei mit der Union regiert. Wie könnte es ausgehen? Das erklärt in dieser Folge Angelika Slavik, Korrespondentin im SZ-Parlamentsbüro in Berlin.

Weitere Nachrichten: Deutsche Bahn-Bilanz

Zum Weiterlesen und -hören: Emmanuel Macron boxt wie Rocky, zumindest auf Fotos.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Nadja Schlüter, Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu