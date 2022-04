Mehr Waffen aus Deutschland für die Ukraine, das hat Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag angekündigt. Welche das sein könnten und was bedeutet das für den Kriegsverlauf bedeutet.

Von Tami Holderried und Paul-Anton Krüger

Olaf Scholz hat angekündigt, weitere Waffen in die Ukraine zu liefern. Im Bundestag sagte der Kanzler am Mittwoch, dass alles, was "sinnvoll ist und schnell wirkt", geliefert werden soll. Und auch der ukrainische Außenminister Kuleba hat am Donnerstag in Brüssel betont, wie wichtig Waffen aus Nato-Ländern für die Ukraine sind.

Aber um welche Waffen geht es jetzt konkret? Paul-Anton Krüger, SZ-Experte für internationale Sicherheit, sagt: "Es geht jetzt um eine andere Qualität von militärischer Ausrüstung. Großgerät, Luftabwehrsysteme größerer Reichweiten und gepanzerte Fahrzeuge." Krüger sagt, dass die Ukraine jetzt in eine neue Phase des Kriegs eintritt: Eine Schlacht um die Region Donbass. "Da wird man mit leichten Panzerabwehrwaffen oder schultergestützten Flugabwehrraketen alleine wahrscheinlich einen russischen Vorstoß nur sehr schwer aufhalten können", so Krüger. Deshalb ziehe auch die Bundesregierung jetzt in Erwägung, diese schweren Waffen an die Ukraine zu liefern.

Weitere Nachrichten: Impfpflicht scheitert im Bundestag, Ferrero ruft Produkte zurück.

