In Paris wird das Urteil im Verfahren um die Terroranschläge des 13. November 2015 gesprochen. Die Angeklagten waren manchmal nur noch Nebenfiguren, und auch sonst wurde der Rahmen des Üblichen überschritten.

Von Nadia Pantel, Paris

Von Anfang an war klar, dass es bei diesem Prozess um mehr ging als um ein Urteil. Dieses Urteil war für Mittwochabend erwartet, aber fast wichtiger als das Ende des Prozesses waren die zehn Monate, die ihm vorausgingen. Es waren Monate, in denen Frankreich versuchte, eines der erschütterndsten Verbrechen seiner jüngeren Geschichte nachzuzeichnen. Der Prozess des 13. November war nicht nur die Aufarbeitung eines Verbrechens, er war der Versuch, all die Folgen abzubilden, die ein solches Verbrechen nach sich zieht.