Papst Franziskus vor einer Woche beim Gottesdienst in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Rom.

Von Marc Beise, Vatikan-Stadt

In der Katholischen Kirche dauert alles seine Zeit, und so wurden es auch vier Jahre, bis Papst Franziskus jetzt nach zahlreichen Vorarbeiten die Regeln für den Umgang mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche präzisiert, geändert und erweitert hat. Der Vatikan veröffentlichte den entsprechenden Erlass (Motu Proprio) am Samstag. Er umfasst 20 Paragrafen und ersetzt die seit 2019 geltenden Normen unter dem gleichen Namen "Vos estis lux mundi" ("Ihr seid das Licht der Welt").