Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1756,4 an.

Die Botschaft der Regierung an die Menschen im Land lautet: Macht, was ihr wollt. Leider habe dieser Glaube an die kollektive Vernunft schon bisher kaum funktioniert, kommentiert SZ-Autor Peter Fahrenholz.