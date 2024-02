In Islamabad hatten junge Khan-Anhänger auf den Straßen gefeiert, als die Wahllokale schlossen. Auch in anderen Städten Pakistans gaben sich die Anhänger seiner Partei "Pakistan Tehreek-e-Insaf" (PTI) siegesgewiss und schwenkten ihre PTI-Fahnen. Und tatsächlich hatte die PTI nach einer tagelangen Auszählung 93 Sitze gewonnen, wenn man alle unabhängigen Kandidaten zusammenzählte. Wohingegen die PPP nur auf 54 und die PML-N auf lediglich 75 Sitze kam. Das konnte man, nachdem die PTI am Wahlgang gehindert worden war, nur als Niederlage werten. Es ist kein guter Start für eine starke Koalition, auch wenn sie nun zusammen mit vier weiteren kleineren Parteien über eine komfortable Mehrheit von 264 Sitzen verfügt.

Es kursieren Clips, die Betrugsversuche in den Wahllokalen dokumentieren sollen

In den zehn Tagen, die beide Parteien brauchten, sich auf diese Koalition zu einigen und um Posten zu vergeben, kam es überall im Land zu Protesten von PTI-Anhängern gegen die massiven Wahlmanipulationen. Auf dem Nachrichtendienst X werden Journalisten, die für die Abstimmung im Land waren, ebenfalls seit Tagen mit Clips versorgt, die heimlich in Wahllokalen aufgenommen wurden, und die Einschüchterungs- und Betrugsversuche dokumentieren. Unabhängig überprüfen lassen sie sich nicht.

Doch am vergangenen Samstag beschuldigte sich Liaqat Ali Chattha, Kommissar der Garnisonsstadt Rawalpindi, selber, an Wahlbetrug beteiligt gewesen zu sein. "Wir haben die Verlierer zu Gewinnern gemacht, indem wir 70 000 Stimmen in 13 Sitzen der Nationalversammlung umgedreht haben", sagte Liaqat Ali Chattha vor Reportern und bezog damit auch den Leiter der Wahlkommission und den obersten Richter des Landes mit ein. "Ich sollte für das Unrecht, das ich begangen habe, bestraft werden, und andere, die an diesem Unrecht beteiligt waren, sollten ebenfalls bestraft werden", so zitierte ihn das pakistanische Nachrichtenmagazin The Dawn. Die Wahlkommission wies seine Anschuldigungen zurück.

In Rawalpindi liegt auch das Hauptquartier des pakistanischen Militärs, ohne das in Pakistan niemand regieren kann. Die Generäle unterstützten die PML-N und standen hinter der Absetzung von Imran Khan, der ebenfalls in Rawalpindi inhaftiert ist. Dass der Sieger im Gefängnis sitzt und an den Wahlen nur als KI-Avatar teilnehmen durfte, sowie die massiven Betrugsvorwürfe, lassen die Niederlage des Militärs und des von ihnen eigens installierten Kandidaten umso gravierender wirken.

Nächster Premierminister wird nun trotzdem ein alter Bekannter: Shebaz Sharif, der bis vergangenen Sommer bereits Premierminister gewesen ist und auch die Absetzung Imran Khans im April 2022 betrieben hatte. Präsident wird Asif Ali Zardari, Vater von Bilawal Bhutto Zardari, dem Vorsitzenden der PPP. Das bestätigte Bhutto Zardari auf einer Pressekonferenz am späten Dienstagabend in Islamabad. Shehbaz Sharif saß neben ihm. Wie Gewinner wirkten sie beide nicht.

Die Zardaris und Bhuttos teilen die Macht im Land seit Jahren auf, wenn nicht das Militär putscht. Für die vielen Jungen, die Khans Kandidaten gewählt haben, wird es keine befriedigende Lösung sein - im Gegenteil. Pakistan, das mit einer massiven Wirtschaftskrise kämpft und auf Kredite des Internationalen Währungsfonds angewiesen ist, wird vermutlich noch größere Demonstrationen erleben in den kommenden Tagen.