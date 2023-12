Wahl in Pakistan:Gericht macht den Weg frei für Nawaz Sharif

Wie auch immer die nächsten Wahlen in Pakistan ausgehen werden, sie wurden von Richtern mitentschieden. Am Dienstagabend hob das Oberste Gericht in Islamabad eine letzte Verurteilung wegen Bestechung gegen den ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Premierminister Nawaz Sharif, 73, auf. Damit ist für ihn die letzte große Hürde vor den Nationalwahlen im Februar genommen.