Die "Zauberflöte" feierte gerade als Musical in München Weltpremiere. Wolfgang Amadeus Mozart lebt also in vielen Facetten weiter, durch seine Musik, aber auch anderweitig. Er wird etwa durch Straßennamen geehrt. In Österreich gibt es - nach Zahlen von Statistik Austria - 176 Straßen, Gassen und Plätze, die nach dem berühmten Komponisten benannt sind. In Deutschland sind es 1671 (Stand von 2019).