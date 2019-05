30. Mai 2019, 15:14 Uhr Österreich Verfassungsrichterin wird Übergangskanzlerin

Nach der Regierungskrise infolge des Ibiza-Videos hat Bundespräsident Van der Bellen angekündigt, die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein zur Übergangskanzlerin zur ernennen. Sie wird die erste Frau in dem Amt.

Van der Bellen verkündete seine Entscheidung am Donnerstag nach Gesprächen mit Vertretern verschiedener Parteien.

Die 69-jährige Bierlein war seit Anfang 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs - auch in diesem Amt war sie die erste Frau.

Nach dem Sturz von Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) und seiner Regierung wird Österreich mindestens bis September von einer Frau regiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte am Donnerstag an, die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, zur Übergangskanzlerin zu ernennen. Der 69-Jährigen werden gute Kontakte zur ÖVP und auch zur FPÖ nachgesagt. "Ich habe Präsidentin Bierlein als umsichtige, weitsichtige und in höchstem Maße kompetente Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt", sagte Van der Bellen über Bierlein. "Ich beauftrage somit Frau Präsidentin Bierlein mit der Bildung einer Bundesregierung."

Die Spitzenjuristin übernimmt das Kanzleramt, nachdem SPÖ und FPÖ am Montag die gesamte Regierung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz per Misstrauensvotum im Parlament abberufen hatten. Der Sturz des 32 Jahre alten bisherigen Kanzlers war der vorläufige Höhepunkt einer schweren Regierungskrise, die mit dem Ibiza-Video ihren Anfang genommen hatte. Die von Süddeutscher Zeitung und Spiegel am 17. Mai veröffentlichten Aufnahmen von 2017 zeigen den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte. Er stellt dabei unter anderem Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe zugunsten der FPÖ in Aussicht und spekuliert über die vorteilhaften Folgen eines Kaufs der einflussreichen Kronen-Zeitung durch die Investorin.

Juristin mit Sinn für Kunst

Der Bundespräsident hatte nach dem Sturz der Regierung die Aufgabe, einen Übergangskanzler für die kommenden Monate zu finden. Im September findet eine Neuwahl statt. Die Amtszeit von Bierlein endet voraussichtlich nach den Koalitionsverhandlungen, die auf diese Neuwahl folgen werden.

Bierlein, am 25. Juni 1949 in Wien geboren, wollte eigentlich Kunst studieren, wurde dann aber doch Juristin. 1975 legte sie ihre Richteramtsprüfung ab und wurde zunächst Richterin am Bezirksgericht in der Wiener Innenstadt. Von 1977 an arbeitete sie dann als Staatsanwältin, von 1990 bis 2002 war sie Generalanwältin in der Generalprokuratur, der höchsten Staatsanwaltschaft des Landes. Anschließend folgte der Wechsel an den Verfassungsgerichtshof.

