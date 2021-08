Freute sich über "unglaublichen Rückhalt" der Partei: Sebastian Kurz auf dem ÖVP-Parteitag am Samstag in St. Pölten.

Von Cathrin Kahlweit, St. Pölten

"Du bist Familie" lautete eine jener Chatnachrichten von Finanzminister Gernot Blümel an seinen Mitarbeiter, den späteren Chef der Staatsholding, Thomas Schmid, die im Rahmen staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker vor einigen Monaten viel Staub in Österreich aufwirbelte. Zeigte sie doch, dass Posten im Kreis um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) oft weniger nach Sachkenntnis als nach Loyalität besetzt wurden. "Ich liebe meinen Kanzler" und "Dich zu haben ist so ein Segen!" sind andere Sprüche aus den SMS der Regierungspartei, die mittlerweile zu geflügelten Worten - und Grundlage für zahlreiche Kabarettnummern geworden sind.