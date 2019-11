Die konservative ÖVP und die Grünen werden in Österreich Verhandlungen über eine gemeinsame Regierungsbildung aufnehmen. Der frühere Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte in Wien, nach den Sondierungsgesprächen in der vergangenen Woche habe man innerhalb der ÖVP einstimmig die Entscheidung gefällt, mit den Grünen über eine Koalition sprechen zu wollen. Die Grünen unter ihrem Parteichef Werner Kogler hatten bereits am Sonntag ihren Willen dazu bekundet.

Kurz betonte, die Aufnahme von Verhandlungen sei kein Abschluss, kein Endergebnis, sondern vielmehr ein "ergebnisoffener Anfang eines durchaus herausfordernden Prozesses". Es werde nicht einfach werden, die Positionen von Grünen und ÖVP seien sehr unterschiedlich. Die Grünen hätten "klare Positionen" zu Umwelt- und Klimaschutz, sagte Kurz, die ÖVP in den Bereichen Migration und Wirtschaft. Mit Grünen-Chef Kogler werde er nun Struktur und Ablauf der Verhandlungen festlegen.

In der vergangenen Woche hatte Kurz mit mehreren Parteien Sondierungsgespräche geführt. Mit den Grünen sei der Sondierungsprozess "ein längerer" gewesen. Grund seien zum einen die unterschiedlichen Positionen gewesen, zum anderen aber auch die Tatsache, dass die Grünen auf Bundesebene noch nie Verantwortung getragen hätten.

Außerdem habe man mit der SPÖ ein "konstruktives Gespräch" geführt, sagte Kurz. Die Sozialdemokraten wären grundsätzlich bereit zu weiteren Verhandlungen gewesen. Das gelte auch für die Neos. Neos und ÖVP verfügten zu zweit aber ohnehin nicht über die notwendige Parlamentsmehrheit. Ausdrückliches Bedauern äußerte Kurz über die Tatsache, dass sein früherer Koalitionspartner FPÖ sich entschlossen hatte, in die Opposition zu gehen. Mit FPÖ-Chef Norbert Hofer habe er eine gute Gesprächsbasis gehabt.

