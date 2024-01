Sie haben sich da schon was dabei gedacht, die Ski-Marketing-Schlawiner. Was macht man, wenn man Jahr für Jahr an einem Samstag das wichtigste Rennen der Saison veranstaltet? Richtig, man macht dasselbe noch mal! Eins plus eins ist zwei, so lautet die Rechnung der Vermarkter, weshalb auch in diesem Jahr zwei Abfahrten auf dem Hahnenkamm in Kitzbühel stattfinden. Ein bisserl ist das so, als würden sie in Wimbledon zweimal hintereinander ein Tennisturnier spielen oder bei Olympia zweimal 100 Meter laufen. Aber wer weiß: Vielleicht würden sich die Leute das auch doppelt anschauen?

Jedenfalls, Kitzbühel 2024: Der Super-G ist tot, lang lebe die gefährlichere Strecke über die gesamte Länge der Streif, auf der am Freitag der Franzose Cyprien Sarrazin gewann. Er hat nun am Samstag um 11.30 Uhr die Chance auf einen Doppelsieg.

Nur, einmal ehrlich: Geht's denn der Zuschauerin, dem Zuschauer überhaupt ums Skifahren? Nicht wirklich. Die Logik hinter der geballten Aufmerksamkeit für das Rennwochenende in Kitzbühel ist fast so simpel wie die 1+1=2-Rechnung der Veranstalter: Rennfahrer jagen über eine gefährliche Abfahrt, das finden Sponsoren cool, die Feste feiern und dazu Prominente einladen, deren Klatsch-und-Tratsch-Geschichten wiederum Tausende im Publikum interessant finden, die den Athleten die angemessene Kulisse liefern. In der Natur gibt es den Circle of Life, in Tirol den Circle of Kitz.

In Wahrheit also würde eine Abfahrt ausreichen, man muss nur die Geschichten drumherum verdoppeln für mehr Aufmerksamkeit. So geschehen diese Woche: Erst fand die Zollpolizei am Münchner Flughafen eine Luxusuhr bei Arnold Schwarzenegger, der natürlich völlig zufällig kontrolliert wurde und nicht aufgrund von Terminator-Profiling; allzu auffällig ist der Arnie ja nicht, gö?

Dann wurde am Donnerstag der dreimalige Olympiasieger Matthias Mayer aus Kärnten beim umstrittenen Empfang des Landes Niederösterreich von der Polizei abgeführt, nachdem er sich grob danebenbenommen haben soll. Mayer hat zweimal in Kitzbühel gewonnen, 2017 und 2020, im vergangenen Jahr trat er überraschend zurück. Nun wurden in einer Aussendung nach dem Vorfall erstmals offiziell "gesundheitliche Probleme" publik, von denen Leute im Skizirkus schon länger wussten.

Es ist eine tragische Geschichte, die von seinem Dasein als Ex-Rennfahrer und nun unfreiwilliger Skandalfigur dieser Tage erzählt, man sollte gute Besserung wünschen und bloß kein Fotomaterial vom Vorfall veröffentlichen, wie es manches Boulevardmedium getan hat.

Mayers Geschichte könnte als Warnung funktionieren: An einem Ort, der sich für ein Wochenende im Jahr so über das Spektakel mit und ohne Ski definiert, das immer lauter und wilder wird, kann die Menschlichkeit schnell abhandenkommen.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich bündelt. Gleich kostenlos anmelden.