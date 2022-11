Justiz in Österreich

In Wien verblassen langsam die Plakate, die seine Freilassung fordern. Julian Hessenthaler aber sitzt noch immer im Gefängnis.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Jetzt kommt also doch noch Bewegung in die Sache, wird ja auch Zeit. Am Mittwoch ist sein offizielles Gnadengesuch im Justizministerium und beim Bundespräsidenten eingegangen. Und wenn daraus nichts wird, gibt es immer noch die traditionelle Weihnachtsamnestie des Präsidenten, auf die er hofft. Immerhin hat Alexander Van der Bellen im vergangenen Jahr sieben Häftlinge bei seiner "Weihnachtsgnadenaktion" bedacht. Vielleicht ist Julian Hessenthaler, einer der prominentesten Gefängnisinsassen Österreichs, ja diesmal dabei?