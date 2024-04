Der Frühling mit Temperaturen wie im Sommer ist da. Ab nach draußen, zum Beispiel in die Nationalparks, wo die Natur geschützt ist und Flora und Fauna vielfältig sind. In Österreich gibt es sechs Nationalparks, sie heißen "Kalkalpen" (Oberösterreich), "Hohe Tauern" (Salzburg, Tirol und Kärnten), "Gesäuse" (Steiermark), "Thayatal" (Niederösterreich), "Neusiedler See-Seewinkel" (Burgenland) und "Donau-Auen" (Wien, Niederösterreich). Deutschland zählt 16 Nationalparks; der Nationalpark "Bayerischer Wald" geriet gerade in die Schlagzeilen, weil dort zwei Flächen den Schutzstatus verlieren.