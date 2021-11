Schlangestehen am Impfbus in Salzburg. Die Kliniken der Stadt warnen vor einer "Notstandssituation".

Pfleger berichten von grauenhaften Zuständen in Krankenhäusern, in Salzburg bereitet man sich auf eine Triage-Situation vor. Nun werden die Stimmen lauter, die einen allgemeinen Lockdown fordern.

Von Cathrin Kahlweit und Matthias Köpf, Wien

Es braucht offenbar in Österreich immer wieder erst einmal erschütternde Berichte Betroffener, die einen Nerv in der Bevölkerung treffen, bevor sich die politisch Verantwortlichen zu einschneidenden Maßnahmen gegen die rasant steigende Zahl der Covid-Neuinfektionen im Land durchringen können. Am vergangenen Samstag hatte das ORF-Interview mit der Leiterin einer Intensivstation in Linz eine Schockwelle durch das Land geschickt, weil es anschaulich machte, wie dramatisch die Lage in Oberösterreich - einem Bundesland mit einer besonders hohen Inzidenzzahl - tatsächlich ist.