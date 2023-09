Es war ein eher ungemütlicher Sommer für die norwegische Regierung unter Jonas Gahr Støre. Erst kam raus, dass die sozialdemokratische Wissenschaftsministerin Tonje Brenna einer Freundin einen Vorstandsposten verschafft hatte. Kurz darauf musste ihre Parteikollegin, die Kultusministerin Anette Trettebergstuen zurücktreten, weil sie geholfen hatte, einige sehr gute Bekannte in Chefpositionen zu bugsieren. Ola Borten Moe, Minister für Forschung und Hochschulbildung von der koalierenden Zentrumspartei musste wegen Insiderhandels gehen: Er hatte Aktien eines Rüstungskonzern gekauft in dem Wissen darum, dass dieser in der Woche darauf einen milliardenschweren Regierungsauftrag bekommen würde. Und dann war da noch der Ehemann der Außenministerin Anniken Huitfeldt, der wohl ganz ähnlichen Insiderhandel betrieben hat wie Borten Moe, wobei Huitfeldt sagt, sie habe nichts von den Tätigkeiten ihres Mannes gewusst.

Bei den Kommunalwahlen vor knapp zwei Wochen wurde die sozialdemokratische Arbeiterpartei (AP) dann in historischem Maße abgestraft, erstmals seit 1924 wurde sie nicht stärkste Kraft. Strahlender Gewinner war die konservative Høye-Partei, deren Vorsitzende Erna Solberg von 2013 bis 2021 norwegische Premierministerin war. Solberg soll eigentlich auch 2025 wieder antreten und diese Kommunalwahlen waren sowas wie ein souverän gewonnener Testlauf.

Die Vorsitzende der Høye-Partei erklärte, sie sei von ihrem Mann hintergangen worden

Tja. Nur dass direkt nach den Wahlen herauskam, dass Solbergs Ehemann ebenfalls an der Börse mitgemischt hat, und das in viel größerem Ausmaß als im Falle Huitfeldt. Während Solbergs Zeit als Regierungschefin hat ihr Mann 3600 mal Aktien gehandelt und dabei nach bisherigem Wissensstand insgesamt 1,8 Millionen norwegische Kronen, also etwa 160 000 Euro Gewinn erzielt.

Nachdem sich Solberg zunächst nicht äußern wollte, gab sie am vergangenen Donnerstag dann 17 Interviews am Stück und erklärte sich am Freitag unter Tränen live im Fernsehen. Sie sei von ihrem Mann hintergangen worden und habe keine Ahnung von Ausmaß und Intensität seiner Zockereien gehabt. Solberg, die als besonders detailverliebte Politikerin gilt, betonte, sie habe über all die Jahre nie größere Veränderungen im Familienvermögen feststellen können.

Seither kommen weitere Peinlichkeiten zutage. So beschloss Solbergs Regierung etwa im Juni 2021 die Fusionierung zwei Wasserkraftfirmen. Zwei Tage bevor die Nachricht von dieser Zusammenlegung bekannt wurde, kaufte ihr Mann Tausende Aktien von einer der Firmen. Oder das peinliche Video, das seit Montag zirkuliert und in dem Solberg die Reederei Walleniu Wilhelmsen als rundum fantastisch bejubelt, obwohl sie wusste, dass ihr Mann Anteile an dem Unternehmen besaß. Solberg und ihr Mann teilen ein Konto.

Waren die Norweger ihren Politikern gegenüber einfach zu naiv?

An dieser sommerlichen Skandalreihung hat sich nun eine große Debatte entzündet darüber, ob Norwegen seinen Politikern und Institutionen gegenüber nicht einfach zu naiv war und ist. Die Zeitung Morgenbladet fasste die Katerstimmung so zusammen: "Norwegen ist eine Gesellschaft des Vertrauens. Ist es diese Woche kaputt gegangen?"

Dass das mit der "Gesellschaft des Vertrauens" nicht nur so eine Floskel ist, lässt sich statistisch nachweisen. So kann man nach einem Gespräch mit der Meinungsforscherin Signe Bock Segaard vom Institut für Sozialforschung das Gefühl bekommen, die Norweger seien mit einer Art Urvertrauen ihren Institutionen gegenüber gesegnet: Im Schnitt geben 41 Prozent der Bürger in den OECD-Ländern an, dass sie den Behörden ihres Landes vertrauen. In Norwegen sind es 77 Prozent. Nur die Schweiz schneidet noch besser ab.

"Jeder Skatclub hat mehr Regulierungen als unser Kabinett."

Genau dieser Vertrauensvorschuss lässt andere vielleicht nicht verzweifeln, aber doch heftig mit dem Kopf schütteln: Im Frühjahr veröffentlichten Nina Witoszek und Eva Joly "Det blåøyde Riket", eine Art Pamphlet, das schon im Untertitel - "Das blauäugige Königreich - Norwegische Vertrauenspathologien" - deutlich macht, dass die beiden Autorinnen die Vertrauensseligkeit der Norweger nicht als Tugend, sondern als politisches Problem erachten. Joly, die als Staatsanwältin und Untersuchungsrichterin sowohl in Frankreich als auch in Norwegen jahrzehntelang Korruptionsfälle durchleuchtet hat, schreibt, das Vertrauen der Norweger speise sich nach Jahrzehnten des Friedens und Wohlstands aus übergroßem Selbstbewusstsein. Man glaube, zu gut zu sein für Korruption und Vetternwirtschaft. Die gefährliche Folge davon sei, dass Wirtschaftsbosse, Steueranwälte und Politiker seit Jahren die viel zu laxen Strukturen zu ihren Gunsten missbrauchen würden.

Fatalerweise prägt sich diese Vertrauensseligkeit bis in die norwegische Verfassung durch, was sich momentan deutlich zeigt. Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen, wie mit den eingangs erwähnten Verstößen umzugehen sei, es gibt nur ein "Handbuch der Regierung für politisches Management". Als der Skandal um Anniken Huitfeldts Mann ruchbar wurde, sagte Ministerpräsident Støre etwas hilflos, er habe jetzt mal in besagtem Handbuch nachgeschaut, aber die Regeln für die Möglichkeiten naher Verwandter, mit Aktien zu handeln seien da einfach nicht ausreichend definiert.

Da man das als deutscher Zaungast alles nicht so recht glauben kann, am Schluss doch noch ein Anruf bei einem, der es wissen muss: Der Jurist Eirik Holmøyvik, Professor an der Universität Bergen und Norwegens Vertreter in der Venedig-Kommission, einer Expertengruppe des Europarates, die die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in europäischen Ländern verfolgt, sagt, im Grunde werde das Kabinett überhaupt nicht reguliert: "Anstelle von Gesetzen und verbindlichen Anweisungen gibt es tatsächlich nur diese Leitlinien und Regeln, die aber nicht rechtsverbindlich sind, schon gar nicht für Familienmitglieder. Jeder Skatclub hat mehr Regulierungen als unser Kabinett."

Die Konsequenz ist, dass es eigentlich keine Konsequenzen gibt: Außenministerin Anniken Huitfeldt darf bleiben, Ministerpräsident Støre sprach ihr das Vertrauen aus. Erna Solberg kommt mit ihrem entschuldigenden Achselzucken anscheinend auch durch. Sie möchte jedenfalls weiterhin 2025 als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Und Signe Bock Segaard sagt, sie glaube nicht, dass sich letzten Endes viel ändern werde am Grundvertrauen der Norweger.