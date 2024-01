Nordkorea:Kim Jong-un will Südkorea zum "Staatsfeind Nummer eins" erklären

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will Südkorea in der Verfassung zum "Staatsfeind Nummer eins" erklären. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiedervereinigung mit dem Süden nicht mehr möglich sei. Im Falle eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel solle die Verfassung des Landes die Frage der "Besetzung", "Rückeroberung" und "Eingliederung" des Südens in sein Territorium widerspiegeln. "Wir wollen keinen Krieg, aber wir haben nicht die Absicht, ihn zu vermeiden", wurde Kim in seiner Rede vor der obersten Volksversammlung von der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.

Ein Krieg würde den Süden dezimieren und den USA eine "unvorstellbare" Niederlage zufügen, so Kim Jong-un. Der Regierung in Seoul warf er vor, den Zusammenbruch des Regimes anzustreben. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol kritisierte Kims Vorstoß. Dieser zeige den "antinationalen und ahistorischen" Charakter der Regierung in Pjöngjang. Er kündigte an, auf Provokationen wie den jüngsten Raketenstart vor wenigen Tagen mit einer Antwort "in vervielfachtem Ausmaß" zu reagieren. Drei Organisationen, die sich mit dem bisherigen Ziel einer Wiedervereinigung der beiden Länder und dem innerkoreanischen Tourismus beschäftigen, sollen laut staatlichen Medien geschlossen werden.

Andere Beobachter sehen in den Veränderungen eine Chance

Experten halten die Lage auf der koreanischen Halbinsel für so gefährlich wie seit Anfang Juni 1950 nicht mehr: "Es mag übertrieben dramatisch klingen, aber wir glauben, dass Kim Jong-un wie sein Großvater 1950 die strategische Entscheidung getroffen hat, in den Krieg zu ziehen", schreiben der ehemalige Beamte des Außenministeriums Robert Carlin und der Nuklearwissenschaftler Siegfried Hecker in einem Bericht für das US-Projekt "38 North". "Wir wissen nicht, wann oder wie Kim den Abzug drücken will, aber die Gefahr geht schon jetzt weit über die routinemäßigen Warnungen aus Washington, Seoul und Tokio vor Pjöngjangs ,Provokationen' hinaus."

Andere Beobachter sind optimistischer: Die Veränderungen spiegelten einfach die Realität wider und könnten den beiden Koreas helfen, ihre Beziehungen zu normalisieren.