Nordkorea:Kims Botschaften der Not

Von Thomas Hahn, Tokio

Silvester soll in Pjöngjang wieder sehr schön gewesen sein. Die Zeitung Rodong Sinmun, das Zentralorgan der alleinherrschenden Arbeiterpartei in Nordkorea, veröffentlichte jedenfalls einen beschwingten Bericht von den Feierlichkeiten am Kim-il-Sung-Platz. Von einer erleuchteten Spezialbühne war die Rede, von vielen Bürgern und von diversen Performern, "die das hohe Lob auf die unsterblichen Taten und die Großartigkeit der Arbeiterpartei sangen". Hits wie "Mein tolles Land" oder "Pjöngjang ist am besten" seien erklungen. Auf bunten Bildern war eine Menge mit Masken und tanzendes Bühnenpersonal ohne Masken zu sehen. Und wer sich fragte, ob dieser Auflauf in Omikron-Zeiten nicht etwas riskant sei für ein isoliertes Land mit schwachem Gesundheitssystem, der konnte nach dem Fest den neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) studieren. Demnach gibt es nach offiziellen Daten das Coronavirus in Nordkorea auch im anbrechenden dritten Jahr der Pandemie noch nicht.

Seliges Regime? Schön wäre es ja, wenn Nordkoreas Menschen sorgenfrei ins neue Jahr starten könnten. Aber gerade in diesen Tagen haben internationale Beobachter andere Signale aus Pjöngjang empfangen. Die blumigen Festnachrichten in den Propagandamedien lassen ja wenige Schlüsse zu, wie es dem Land mit seinen 25 Millionen Menschen wirklich geht. Wichtiger zum Verständnis der autoritären Regierung sind die trockenen Berichte von den politischen Veranstaltungen, bei denen Herrscher und Partei-Generalsekretär Kim Jong-un das Wort führt. Und in dieser Hinsicht brachte die Plenarsitzung der Arbeiterpartei neue Erkenntnisse.

Es hat Tradition, dass Kim Jong-un seine Leitlinien in ausführlichen Reden darlegt. Erst im vergangenen Jahr hat er auf dem achten großen Parteitag der Arbeiterpartei einen neuen Fünf-Jahres-Plan auf den Weg gebracht - nachdem er offen eingestanden hatte, dass Pandemie, Wetterkatastrophen und wirtschaftliche Erfolglosigkeit sein Land in eine schwere Krise gestürzt haben. Und nun?

Kim Jong-un hat wieder ausführlich über die Staatsmedien gesprochen. Er hat dabei nicht mehr so dramatisch und selbstkritisch geklungen wie etwa im vergangenen April, als er die Menschen in seinem Land auf einen "beschwerlichen Marsch" eingeschworen hatte; der Begriff erinnert in Nordkorea an die große Hungersnot in den Neunzigerjahren, als das Land nach dem Zusammenbruch des Ostblocks plötzlich ohne Unterstützung der Sowjetunion dastand. Im Gegenteil, er lobte, etwa die Rüstungsindustrie, die "ein ultramodernes Waffensystem nach dem anderen entwickelt" habe. Er verbreitete Optimismus wie einer, der seine Leute zum Weiterarbeiten motivieren will.

Trotzdem konnte Kim Jong-un nicht verbergen, dass es seinem Land nicht gut geht und vor allem die Lebensmittelversorgung ein Problem ist.

Eine konsequente Abschottung soll Ansteckungen mit Corona verhindern

Kim Jong-uns Regierung schottet das Land mit brutaler Konsequenz gegen die Gefahren von Ansteckungen mit dem Coronavirus ab. Seit Januar 2020 nimmt sie außer vom großen Nachbarn China praktisch keine internationale Unterstützung an. Hilfsorganisationen und Diplomaten haben das Land verlassen. Der Handel ist zusammengebrochen. Und es sieht nicht so aus, als arbeite Kim daran, sein Land anders als durch Grenzschließungen zu schützen. Seit Beginn der Pandemie gab es in Nordkorea laut WHO bisher nur 50 000 Tests auf Covid-19. Angebote von Impfstofflieferungen hat Nordkorea abgelehnt.

Aber die Lebensmittelkrise ist in der Pandemie so schwerwiegend, dass Kim Jong-un im Sommer notfallmäßig Reis aus den Reserven des Militärs verteilen ließ; das berichtete seinerzeit der südkoreanische Geheimdienst. Und die Krise hat sich offenbar nicht entspannt. Experten lesen das aus dem Umstand, dass Kim vor dem Parteiplenum wenig über Außen- oder Militärpolitik redete. Wer sich neue Erkenntnisse über Kims Atomwaffenehrgeiz erwartet hatte, wurde enttäuscht. Er sprach mehr über Schuluniformen als über die USA oder Südkorea. Seine Gedanken kreisten um Wohnungsbau, Energie, heimische Wirtschaft. Und im Vergleich zu allen anderen Themen sehr lange um Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion im ländlichen Raum.

Im Expertenportal NK News kommentierte Soo Kim, Politik-Analytikerin bei dem US-Thinktank RAND Corporation: "Kim muss erst mal die inneren Angelegenheiten seines Landes regeln, bevor er kühne außenpolitische Schritte unternimmt." Joshua Pollack vom Middlebury-Institut für Internationale Studien im kalifornischen Monterey urteilte sogar: "Diese auffällige Betonung der Landwirtschaft in Verbindung mit den vielen Hinweisen auf gravierende Schwierigkeiten lässt vermuten, dass der Hunger bereits ein ernstes Problem ist."

Das heißt nicht, dass man Nordkorea unterschätzen muss. Es gibt keine Anzeichen, dass Kim Jong-un wegen der Not der Menschen sein Atomwaffenprogramm herunterfährt. Aber von den fröhlichen Silvester-Berichten darf man sich auch nicht täuschen lassen. Rodong Sinmun schrieb von Chören, die "Wir sind die Glücklichsten der Welt" angestimmt hätten. In Anbetracht der Lage klingt das eher zynisch.