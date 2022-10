Von Alexander Mühlauer, Belfast

Stormont heißt nicht nur ein Stadtteil im Osten Belfasts, es ist auch der Name eines Parlaments, das schon seit Monaten so gut wie leersteht. In der Empfangshalle der Northern Ireland Assembly ist es an vielen Tagen still wie in einer Kirche. An der Wand hängen gerahmte Porträts der nordirischen Regierungschefs. Auch Michelle O'Neill ist darunter, seit der Regionalwahl im Mai ist sie First Minister, wie man hier sagt. Doch außer dem Titel hat das der Sinn-Féin-Politikerin nicht viel gebracht. Auch fast sechs Monate nach der Wahl gibt es noch immer keine Exekutive in Belfast.