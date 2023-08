Unterstützer der Putschisten demonstrieren in Nigers Hauptstadt Niamey.

In Nigers Hauptstadt Niamey demonstrieren hunderte Anhänger der Putschisten gegen die vom Wirtschaftsbund Ecowas verhängten Sanktionen.

Hunderte Anhänger der Putschisten haben am Donnerstag in Nigers Hauptstadt Niamey gegen die vom westafrikanischen Wirtschaftsbund Ecowas verhängten Sanktionen demonstriert. Parallel dazu berieten die Verteidigungsminister der Ecowas in Nigeria. Ziel sei es, einen Plan für eine eventuelle militärische Intervention zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung auszuarbeiten, erklärte der Nationale Sicherheitsrat der Elfenbeinküste.

Angesichts der Lage zieht nach den USA auch Großbritannien einen Teil seines Botschaftspersonals ab. Etwa 60 deutsche Staatsangehörige sind bislang aus dem westafrikanischen Land ausgeflogen worden wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag in Berlin mitteilte.