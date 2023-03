Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Trump wird strafrechtlich angeklagt. Wegen einer mutmaßlichen Schweigegeldzahlung an den Ex-Pornostar Stormy Daniels erhebt der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Trump soll das Geld als Anwaltskosten deklariert haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wird einem ehemaligen Staatsoberhaupt ein Verbrechen vorgeworfen. Trump reagiert und schimpft auf "diese Verbrecher und linksradikalen Monster", die ihm die Anklage eingebracht hätten. Zum Artikel

Kriminalität bei Kindern ist um ein Drittel gestiegen. Um 35,5 Prozent ist die Anzahl der tatverdächtigen Kinder, also der Unter-14-Jährigen, im Vergleich zum Vorjahr in der Kriminalstatistik der Polizei gestiegen. Die häufigsten Delikte sind Diebstahl, gefolgt von Körperverletzung und Sachbeschädigung. Steigende Zahlen in der Statistik sind laut Experten oft darauf zurückzuführen, dass Gesellschaft und Polizei genauer hinschauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Türkisches Parlament stimmt für finnischen Nato-Beitritt. Damit haben alle 30 Nato-Mitglieder die finnische Mitgliedschaft abgesegnet.Dagegen blockiert die Türkei weiterhin die Aufnahme Schwedens, auch die ungarische Ratifizierung fehlt noch. Die OSZE-Staaten stoßen eine Untersuchung zu verschleppten Kindern aus der Ukraine an. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Deutsche fordern Verbot von Alkoholwerbung. Fast 60 Prozent der Befragten befürworten einer Umfrage des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert zufolge ein komplettes Werbeverbot für Bier, Wein und Schnaps. Auch Kennzeichnungspflichten wie bei Tabak kommen in der Umfrage gut an: 76 Prozent sind dafür, dass in Alkoholwerbung auf Gesundheitsgefahren hingewiesen werden soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Professor der LMU gibt "Querdenker"-Zeitung heraus. Lehrstuhlinhaber Michael Meyen engagiert sich bei einem Organ der radikalen Coronaleugner-Szene. Schon in der Vergangenheit löste die publizistische Tätigkeit des Kommunikationswissenschaftlers Kritik aus. Er hat zum Beispiel dem Verschwörungsideologen Ken Jebsen ein Interview gegeben. Für die Universitätsleitung fallen die Aktivitäten unter "Meinungsäußerungsfreiheit". Zum Artikel (SZ Plus)

Papst Franziskus liegt mit Bronchitis in Klinik. Der 86-jährige Pontifex bekommt eine Antibiotika-Therapie. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass der Heilige Vater das Krankenhaus "in den nächsten Tagen" verlassen kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen