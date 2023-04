Die Gewerkschaften EVG und Verdi haben an diesem Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Unser Bild zeigt den Hauptbahnhof in Köln am Morgen.

Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Streik bei der Bahn und an mehreren Flughäfen. Bis 11 Uhr will die Bahn-Gewerkschaft EVG streiken. Der Nahverkehr soll anschließend rasch wieder anlaufen, im Fernverkehr wird es jedoch vermutlich bis in den Abend hinein Störungen geben. Auch an vier deutschen Flughäfen legen Beschäftigte die Arbeit nieder. Zum Liveblog

Explosion erschüttert russische Grenzstadt. Ein russischer Kampfjet habe versehentlich eine Bombe über Belgorod abgeworfen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. "Auf der Kreuzung einer der Hauptstraßen hat sich ein riesiger Krater mit einem Radius von 20 Metern gebildet", teilt der Gouverneur der Region Belgorod mit. Die Nato debattiert weiter über einen Beitritt der Ukraine. Zum Liveblog

Lindner und Paus streiten über die Kindergrundsicherung. Während der Finanzminister darauf beharrt, er habe die entscheidenden Hilfen bereits um sieben Milliarden Euro erhöht, machen die Unterstützer der Familienministerin eine andere Rechnung auf: Sie fordern mindestens zwölf Milliarden Euro, denn mit Lindners Summe werde man die Kinderarmut nicht zurückdrängen. Zum Artikel

Bayerns Umweltminister schließt Abschuss des Braunbären nicht aus. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", sagt Thorsten Glauber nach dem Angriff eines Bären im bayerisch-tirolerischen Grenzgebiet auf Schafe. Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärt, Experten des Landesamts für Umwelt seien vor Ort und sammelten Erkenntnisse. Bislang verhält sich der Bär Menschen gegenüber unauffällig und scheu. Zum Artikel (SZ Plus)

Strafverfahren gegen Schauspieler Alec Baldwin wird eingestellt. Der Hollywoodstar hatte bei Dreharbeiten eine Kamerafrau mit einer Pistole tödlich verletzt und war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Wie die Ermittler mitteilen, seien in den vergangenen Tagen neue Sachverhalte bekannt geworden, die weitere Untersuchungen erforderten. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte Baldwin erneut belangt werden. Zum Artikel

Europa League: Leverkusen gewinnt und zieht ins Halbfinale ein. Der Fußball-Bundesligist setzt sich im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise in Belgien mit 4:1 durch. Die Tore für das Team von Trainer Alonso erzielen Diaby, Bakker, Frimpong und Hlozek. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League ist Leverkusen nun der letzte deutsche Vertreter im Europapokal. Zum Artikel

