In Russland wird jährlich am 9. Mai der Tag des Sieges über den Nationalsozialismus und Faschismus nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert. Präsident Putin wird diesen Anlass wohl für seine Propaganda nutzen.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Parade zum Kriegsende 1945: Sorge vor neuer Eskalation am "Tag des Sieges". Nie zuvor wurde der Militäraufmarsch am 9. Mai in Moskau weltweit mit solcher Anspannung erwartet. Die Parade auf dem Roten Platz und der Auftritt Putins liefern womöglich wichtige Anhaltspunkte zu russischen Plänen für den weiteren Kriegsverlauf. Experten befürchten: Russlands Präsident könnte den Tag zur einer General- oder Teilmobilmachung nutzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig wird. Vor dem Militäraufmarsch in Moskau einigen sich alle G-7-Staaten, die Einfuhr von russischem Öl auslaufen zu lassen oder zu verbieten. Anlässich des Sieges über Hitler-Deutschland sind auch hierzulande Gedenkveranstaltungen und prorussische Demonstrationen angekündigt. In Berlin erwartet Bundeskanzler Scholz am Abend Frankreichs Präsidenten Macron. Wirtschaftsminister Habeck besucht die Öl-Raffinerie in Schwedt. Zum Liveblog

TV-Ansprache des Bundeskanzlers: "Ein 8. Mai wie kein anderer". Bundeskanzler Scholz verbindet in seiner TV-Ansprache den historischen Gedenktag mit einer aktuellen Krise, das hat noch kein Bundeskanzler vor ihm getan. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Neubauer: "Kein Embargo hat eben auch einen Preis". Die Fridays-for-Future-Aktivistin findet, viele Argumente gegen einen sofortigen Importstopp von russischem Öl und Gas seien überzogen. Gerade große Konzerne versuchten "mit überzogenen Schreckensszenarien", die Politik von harten Maßnahmen abzubringen. Das sei der "rückgratlose Versuch", die eigenen Profite zu sichern, kritisiert Neubauer. Zum Artikel (SZ Plus)

Schleswig-Holstein - Wo die CDU die Landtagswahl gewonnen hat. Ein deutlicher Sieg für die CDU, historisch gute Ergebnisse für die Grünen - und ein Desaster für SPD und AfD. Ministerpräsident Günther kann sich seinen Koalitionspartner jetzt aussuchen. Eine Analyse in Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Rechten erhalten nur 4,4 Prozent der Stimmen und sitzen künftig nicht mehr im Landtag in Kiel. Damit fliegen sie erstmals seit ihrer Gründung wieder aus einem Landesparlament. Zum Artikel

Fahimi vor Wahl zur ersten weiblichen DGB-Chefin. Monatelang wurde gerangelt, wer den Deutschen Gewerkschaftsbund führen soll. Fahimi will die Organisation jünger und weiblicher machen. Doch ihre Kritiker lauern schon. Manch einer wirft ihr brüskierendes Verhalten vor. Zum Artikel

Bayern spielt 2:2 gegen Stuttgart. Vor der Übergabe der Meisterschale und nach all den Schlagzeilen über die Balearen-Reise kommen die Münchner nicht über ein Unentschieden hinaus. Dem VfB, der dem Sieg am Ende sogar etwas näher ist, hilft der Punkt im Abstiegskampf. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Ehe ohne Katzenjammer. Haustiere sind Vermietern oft ein Dorn im Auge. Eine Britin hat deshalb kurzerhand ihre Katze zur Ehepartnerin erklärt - ein schönes Beispiel, warum eine Vernunftehe manchmal die bessere Entscheidung ist. Zum Artikel