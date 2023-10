Scholz zum Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der Kanzler trifft sich mit Premier Netanjahu, Präsident Isaac Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas. Eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen ist laut einem Militärsprecher nicht die einzige Option. Zum Liveblog

Reportage zu Scholz' Israelreise: Wenn Worte nicht mehr reichen (SZ Plus)

"Niemand hat das Recht auf Terrorismus." Der Philosoph Omri Boehm über die Obszönität der Legende vom "Freiheitskampf der Hamas" und Lebenslügen der israelischen Politik. Zum Interview (SZ Plus)

Friedensmissionen in Nahost: Die Ohnmacht der Vereinten Nationen (SZ Plus)

TSV Maccabi München: Hass auf Israel -Kinderfußballtrainer "massiv bedroht"

Was heute wichtig war

Terror im Belgien: Mutmaßlicher Täter ist tot. Nach stundenlanger Fahndung schießt die Polizei den Mann nieder, der am Montagabend zwei schwedische Staatsbürger getötet haben soll. Die Ermittler gehen einem islamistischen Motiv nach. Zum Artikel (SZ Plus)

Endergebnis der Wahl in Polen: Tusk kann regieren. Die rechtsnationalistische PiS bleibt zwar stärkste Kraft, doch Oppositionsführer Tusk kommt mit einem Parteienbündnis auf eine stabile Mehrheit. Mit dem Antritt der neuen Regierung wird nicht vor Dezember gerechnet. Zum Artikel

Linksfraktion: Bartsch zieht sich doch nicht zurück. Die Linke sucht seit Wochen vergeblich nach einer neuen Doppelspitze für ihre Bundestagsfraktion. Nun gibt es eine Notlösung: Dietmar Bartsch, der eigentlich aufhören wollte, macht vorerst allein weiter. Zum Artikel

Ukraine greift Flugplätze auf besetztem Gebiet an. Dem Verteidigungsministerium zufolge zerstört die Ukraine bei Berdjansk im Süden und in Luhansk im Osten russische Hubschrauber. Russland streitet ab, Waffen aus Nordkorea erhalten zu haben. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Sport-Scheck wird britisch. Nach nur wenigen Jahren verkauft Investor René Benko das Münchner Traditionsunternehmen in Sachen Sportartikel-Einzelhandel an einen raubeinigen Milliardär. Adidas und Nike finden das gut. Zum Artikel (SZ Plus)

Gutachten zu Til Schweiger: "Grenzwertig, übergriffig und verletzend." Was genau ist am Set von Til Schweiger passiert? Die Filmfirma Constantin stellt ihren Untersuchungsbericht zu "Manta, Manta - Zwoter Teil" vor. Dem Filmstar tut alles "unendlich leid". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: