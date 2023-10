Israel gibt erste Einblicke in Kriegspläne. Nach einem Sieg gegen die Hamas sollen in Gaza andere die Sicherheit gewährleisten, wie Verteidigungsminister Gallant erklärt. Wer das sein soll, ist offen - infrage kämen etwa die Palästinensische Autonomiebehörde oder die Vereinten Nationen. Am Wochenende hat die israelische Luftwaffe die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und auch ein Ziel im Westjordanland bombardiert. Zum Artikel

Versuch eines Friedensgipfels in der Wüste. Westliche und arabische Regierungschefs kommen in Kairo zu einer eilig organisierten Nahost-Konferenz zusammen. Auf eine Abschlusserklärung können sie sich nicht einigen, gemeinsame Forderungen gibt es trotzdem. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Rechtspopulistische SVP gewinnt in der Schweiz. Erneut geht die Schweizerische Volkspartei als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervor. Sie kommt in einer ersten Hochrechnung auf 29 Prozent der Stimmen, gut drei Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Die Grünen sacken wohl um vier Punkte auf 9,2 Prozent ab. Zum Artikel

Die Ampel debattiert über ihre Asylpolitik Kanzler Scholz fordert mehr und schnellere Abschiebungen. Die FDP verteidigt ihn, in den Reihen der Grünen und seiner eigenen Partei wird Ablehnung laut. Der SPD-Nachwuchs spricht vom "Vokabular des rechten Mobs". Zum Artikel

Deutsche Grenze: Von Januar bis September so viele unerlaubte Einreisen wie seit 2016 nicht mehr

Lauterbach kündigt Erleichterungen bei Kinderkrankengeld an. Der Gesundheitsminister will durchsetzen, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt gehen müssen, um die Leistung in Anspruch nehmen zu können. Künftig soll das erst ab dem vierten Tag nötig sein. Zum Artikel

Ukraine plant Friedensgipfel ohne Russland. Abgesandte mehrerer Staaten sollen sich am kommenden Wochenende auf Malta über ein mögliches Kriegsende austauschen. Präsident Selenskij erhofft sich dabei auch Unterstützung von seinem türkischen Kollegen Erdoğan. Bei einem Angriff in der Region Charkiw sterben nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Zivilisten. Deutschland stellt weitere 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bobby Charlton ist tot. Die Welt trauert um eine Legende und die personifizierte Quintessenz des englischen Fußballs: Charlton überlebte das "Munich Air Disaster" von 1958, führte danach Manchester United zu großen Erfolgen und war Teil der Nationalmannschaft, die 1966 im eigenen Land Weltmeister wurde. Zum Nachruf (SZ Plus)

"Goofy" ist das Jugendwort des Jahres. In der Online-Abstimmung setzt sich der Begriff durch, der für eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise steht. Die Germanistin Oksana Havryliv hat über Schimpfwörter promoviert - sie erklärt, wie diese sich wandeln und was es mit dem Warmduscher-Prinzip auf sich hat. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen