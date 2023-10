Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz haben am Sonntag auf verschiedenen Veranstaltungen alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe, "aber er ist auch Bürgerpflicht", sagte Steinmeier vor Tausenden Menschen bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. "Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen." An der Kundgebung nahmen laut Polizei rund 10 000 Menschen teil, nach Angaben der Veranstalter waren es rund 25 000. Scholz sprach bei der Eröffnung der neu gebauten Synagoge in Dessau.

Angesichts antisemitischer Ausschreitungen der vergangenen Tage nannte es Steinmeier "unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben - ausgerechnet in diesem Land". Es sei unerträglich, dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schickten und das Berliner Holocaust-Mahnmal von der Polizei geschützt werden müsse. "Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen ist eine Schande für Deutschland." Steinmeier sagte: "Antisemitismus ist eine rote Linie." Israel-Hass, der sich auf den Straßen entlade, dürfe nicht geduldet werden. Die Terrorattacken der Hamas auf Israel, die Nachrichten und Bilder "schmerzen auch uns hier in Deutschland zutiefst", sagte Steinmeier. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel werde für die Menschen in Israel und für alle Jüdinnen und Juden nichts mehr sein wie zuvor. "Noch nie seit dem Ende der Schoah wurden so viele Jüdinnen und Juden ermordet", sagte Steinmeier. "Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Und Deutschland steht dabei fest an Israels Seite." Gleichzeitig treffe der Terror auch Menschen im Gazastreifen, deren Interessen die Hamas nur zu vertreten vorgebe.

Detailansicht öffnen Bundeskanzler Olaf Scholz hielt am Sonntag eine Rede bei der Einweihung der neu erbauten Synagoge in Dessau. (Foto: Hendrik Schmidt/AP)

"In diesen Tagen sind in Deutschland Synagogen zu Zielscheiben geworden." Davidsterne seien auf Häuser geschmiert worden, in denen Jüdinnen und Juden leben. "Das darf nicht geduldet werden - null Toleranz für jede Form von Antisemitismus", rief Israels Botschafter Ron Prosor unter dem Beifall von Demonstrierenden. Prosor kündigte an: "Wir müssen jetzt im Gazastreifen die gesamte Infrastruktur des Terrors beseitigen - und wenn wir das tun, möchte ich wirklich kein "Ja, aber" mehr hören." Prosor sagte: "Diesmal müssen wir bis zum Ende gehen."

Es gab auch wieder pro-palästinensische Demonstrationen

Anlässlich der Eröffnung der neu gebauten Synagoge am Sonntag in Dessau-Roßlau rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, jüdisches Leben zu schützen und zu verteidigen. "Jetzt müssen wir zeigen, was unser 'Nie wieder' bedeutet", sagte Scholz. 85 Jahre nach der Zerstörung durch die Nationalsozialisten habe die Stadt in Sachsen-Anhalt wieder ein jüdisches Gotteshaus. "Was für ein Geschenk, was für ein Glück", sagte der Bundeskanzler. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte die neue Synagoge ein Symbol des Neuanfangs: "Aber wir müssen uns auch an die Vergangenheit erinnern, uns ihr immer wieder stellen." Dennoch werde der freudige Anlass von den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel überschattet, sagte Haseloff.

Auch auf deutschen Straßen gewinne Antisemitismus derzeit Raum. "Jüdische Menschen müssen sich sicher fühlen, in Sachsen-Anhalt und weltweit", forderte er. Er erinnerte an die lange Tradition jüdischen Lebens in Dessau. Hierfür stünden Namen wie der Philosoph Moses Mendelssohn (1729-1786) und der Komponist Kurt Weill (1900-1950): "Die neue Synagoge befindet sich genau da, wo sie hingehört, deutlich sichtbar im Zentrum der Stadt." Zu der Eröffnung waren rund 80 Gäste geladen, unter ihnen der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sowie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die hier ihren Bundestagswahlkreis hat. Auch Ron Prosor, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Mark Dainow, sowie US-Generalkonsul John R. Crosby aus Leipzig zählten zu den Gästen.

Am Wochenende kamen auch wieder Tausende Menschen in mehreren deutschen Städten zu pro-palästinensischen Demonstrationen zusammen. In Düsseldorf versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 6900 Menschen zu einem Protestzug unter dem Motto "Verurteilung der Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza". In Berlin kamen laut Polizei bis zu 3500 Menschen zusammen. Nach Beendigung der Demonstration kam es laut Polizei in Neukölln erneut zu unerlaubten Ansammlungen, vereinzelt sei Pyrotechnik abgebrannt worden. Demonstrationen gab es auch in Frankfurt am Main, Hannover und Köln. Die Veranstaltungen blieben weitgehend friedlich.