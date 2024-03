Papst Franziskus fordert von Ukraine "Mut, die weiße Fahne zu hissen". Das katholische Kirchenoberhaupt empfiehlt Kiew in einem Interview Verhandlungen mit Russland. Teilweise werden die Äußerungen als Aufruf zur Kapitulation verstanden und stark kritisiert. Die Kämpfe gehen unterdessen mit unveränderter Härte weiter. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Biden verschärft den Ton gegenüber der israelischen Regierung. Der US-Präsident hat sein Ziel verfehlt, vor Beginn des Fastenmonats Ramadan einen Waffenstillstand herbeizuführen. Seiner Enttäuschung verleiht Biden Ausdruck, indem er sich kritischer als je zuvor über den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu äußert. Wenn Israel in dem Grenzort Rafah eine Militäroperation starte, überschreite es damit eine "rote Linie". Allerdings sagt er auch: "Ich werde Israel nie alleinlassen." Zum Artikel

Streik der Lufthansa-Flugbegleiter: Dienstag in Frankfurt, Mittwoch in München. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die rund 19 000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen. Laut Konzern könnten 100 000 Passagiere betroffen sein. Zum Artikel

EXKLUSIV Pleiten von Benkos Firmen könnten private Altersvorsorge in Deutschland treffen. Viele Versicherungskonzerne sind in den Insolvenzverfahren, die gegen Benkos Firmen laufen, Gläubiger. Wie Banken und andere Investoren haben sie den Firmen viel Geld geliehen, das sie nun zurückfordern. Falls das nicht gelingt, könnten Millionen Versicherte in Deutschland davon betroffen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt 8:1 gegen Mainz. Die Münchner zeigen gegen Mainz ihre verschüttet geglaubte Klasse und feiern den zweiten wichtigen Sieg in Serie. Harry Kane und Leon Goretzka überzeugen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages