Irlands Regierung hat eine Niederlage bei zwei Referenden eingeräumt, bei denen es darum ging, mutmaßlich sexistische Formulierungen aus der Verfassung zu streichen. Ausgerechnet am Internationalen Frauentag am Freitag konnten 3,5 Millionen Wahlberechtigte in einer Doppelabstimmung entscheiden, ob der Familienbegriff erweitert und eine Formulierung zur Rolle von Frauen zu Hause geändert werden soll. Eine Mehrheit der Wähler stimmte dagegen.