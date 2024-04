EXKLUSIV: Faeser fordert Speicherung von IP-Adressen. Nach einem Beschluss der Ampelkoalition schien der Streit um die Vorratsdatenspeicherung beendet zu sein. Doch nun macht die Innenministerin deutlich, dass ihr die gefundene Lösung nicht ausreicht - und erhöht den Druck auf den Justizminister. Zum Artikel (SZ Plus)

Expertenkommission empfiehlt Legalisierung von Abtreibungen. An diesem Montag legen die Fachleute ihre Vorschläge offiziell vor. Sollten sie Gesetz werden, müsste das Bundesverfassungsgericht ein früheres Urteil revidieren. Das tut es normalerweise ungern. Andererseits muss es die Grundrechte immer auch an veränderte gesellschaftliche Anschauungen und Werte anpassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Stormy-Daniels-Prozess gegen Trump beginnt. Bis zuletzt haben seine Anwälte versucht, den Start zu verzögern, doch jetzt beginnt in New York das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten um die Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Viel wird auf die Auswahl der Geschworenen ankommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen: Florian Wirtz vollendet das Meisterwerk. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist Bayer Leverkusen deutscher Fußballmeister. Mit einem 5:0 gegen Bremen setzen sich der Trainer Xabi Alonso und seine famose Mannschaft die Krone auf. Danach gibt es im Stadion kein Halten mehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Integration auf dem Arbeitsmarkt: Beschäftigung von Geflüchteten nimmt zu