Was heute wichtig ist

USA töten Al-Qaida-Chef Aiman al-Zawahiri. Der Nachfolger von Osama bin Laden an der Spitze des Terrornetzwerks stirbt bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Er war einer der ideologischen Köpfe des Dschihadismus und tief in die Planungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 involviert. Taliban-Vertreter wussten offenbar von seinem Aufenthaltsort. Für Präsident Biden ist der Angriff ein Zeichen, dass für die USA Anti-Terror-Einsätze in Afghanistan auch ohne Bodentruppen im Land möglich sind. Zum Artikel

Nancy Pelosi steht vor brisanter Reise nach Taiwan. Dass die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses an diesem Dienstag die kleine Insel vor der chinesischen Küste besuchen will, zieht massive Spannungen nach sich. Die Regierung in Peking kündigt "ungeheuerliche politische Konsequenzen" und militärische Manöver an. Das Weiße Haus ist um Schadensbegrenzung bemüht. Zum Artikel (SZ Plus)

Hartz-IV-Bezieher wünschen sich mehr Geld und die Möglichkeit, einen Job abzulehnen. Arbeitsminister Heil will das Arbeitslosengeld II durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzen. Was sagen die Betroffenen selbst zu den Plänen? Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, liefert nun Antworten. Für sie wurden 560 Langzeitarbeitslose in acht Jobcentern im Ruhrgebiet befragt. Zum Artikel (SZ Plus)

Erster US-Bundesstaat stimmt über Abtreibungsrecht ab. An diesem Dienstag können alle Bürger in Kansas, in "America's Heartland", über die Abtreibungspolitik befinden - es ist die erste Volksabstimmung seit der Entscheidung des Supreme Courts, das landesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch abzuschaffen. Das Ergebnis könnte Signalwirkung haben. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: Frankfurt gewinnt souverän. Die Eintracht schlägt Magdeburg 4:0 und zieht ungefährdet in die zweite Runde ein. Neuzugang Götze zeigt ein starkes Debüt. Union Berlin kann ein frühes Pokal-Aus in Chemnitz erst in der Verlängerung verhindern. Werder siegt glanzlos. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Baerbock verurteilt Atom-Drohungen aus Moskau. Russland habe wiederholt "rücksichtslose nukleare Rhetorik" verwendet, mit der es die Bemühungen der vergangenen 50 Jahre, weltweit Nuklearwaffen einzudämmen, aufs Spiel setze, sagt die Außenministerin bei der UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags. Dieser droht nun, Makulatur zu werden. Baerbock und ihr US-Kollege Blinken geben Russland die Schuld dafür. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine wirft Russland "nuklearen Terrorismus" vor. Russland dürfe mit dem Einmarsch in die Ukraine nicht ungestraft davonkommen, nur weil Moskau Atomwaffen besitzt, sagt der stellvertretende Außenminister Totschyzkij. Landwirtschaftsminister Özdemir fordert mehr dauerhafte Exportrouten für Getreide aus der Ukraine. Kiew hat drei Mehrfachraketenwerfer Mars II aus Deutschland erhalten. Zum Liveblog

Wie Deutschland am besten durch den Winter kommen könnte. Ohne Einschränkungen beim Gas-Verbrauch wird es in den kommenden Monaten im Winter nicht gehen. Es gibt mögliche Maßnahmen, aber die sind bei genauerem Hinsehen eher begrenzt. Wie und vor allem wie viel Energie ließe sich überhaupt einsparen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Doppeltes Lottochen. Ein US-Amerikaner gewinnt zweimal in der Lotterie, nachdem er sich am selben Ort wieder ein Los gekauft hat. Über Spieler und andere Gewohnheitstiere. Zum Artikel