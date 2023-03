Von Philipp Saul

Bundesweiter Großstreik hat begonnen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG wollen den Bahn-, Bus- und Flugverkehr zum Stillstand bringen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst kämpfen für deutlich mehr Geld. Doch die Fronten in den Tarifverhandlungen sind verhärtet wie lange nicht. Ein Angebot der Arbeitgeber ist noch sehr weit von den Vorstellungen der Gewerkschafter entfernt. An diesem Montag wird weiterverhandelt, aber Insider rechnen nicht mit einem Abschluss. Zum Artikel

Koalitionsausschuss tagt bis in den Morgen. Die Regierungsarbeit wird zunehmend von Konflikten zwischen den Ampelpartnern überschattet. Seit dem Abend verhandeln Vertreter von SPD, Grünen und FDP in Berlin über Lösungen vor allem in der Klimapolitik. Zum Artikel

Heftige Proteste in Israel - Krisengespräche in Netanjahus Büro. Zehntausende Menschen demonstrieren gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten und die umstrittene Justizreform. Reifen brennen, Steine fliegen auf Einsatzkräfte. Die Polizei setzt Reiterstaffeln und Wasserwerfer ein. Wegen der chaotischen Entwicklungen wird offenbar die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Netanjahu und einige Minister beraten bis tief in die Nacht über einen möglichen Stopp der Justizreform. Zum Artikel

Klima-Volksentscheid in Berlin gescheitert. Zwar spricht sich eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten dafür aus, dass die Hauptstadt schon 2030 klimaneutral werden soll, allerdings gehen nicht genug Befürworter zur Wahlurne. Mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten hätte mit "Ja" stimmen müssen. Zum Artikel

SPD-Politiker Josef wird Oberbürgermeister von Frankfurt. Mit 51,7 Prozent der Stimmen gewinnt der 40-Jährige die Stichwahl. Im ersten Wahlgang lag er noch deutlich hinter dem CDU-Kandidaten Becker. Josef wird Nachfolger des abgewählten Oberbürgermeisters Feldmann, der mit einer Korruptionsaffäre deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hatte. Zum Artikel

Wichtiger Twitter-Code war wohl öffentlich einsehbar. Infolge eines schwerwiegenden Datenlecks standen offenbar Teile des Software-Codes des Kurznachrichten-Dienstes im Internet. Twitter bemüht sich um Aufklärung. Eine Sorge ist Berichten zufolge, dass der Programm-Code möglicherweise noch unentdeckte Schwachstellen enthält, die Angreifer finden und für den Abgriff von Daten oder Sabotage ausnutzen könnten. Zum Artikel

