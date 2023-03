Von Michael Bauchmüller, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Der Kanzler hat viel versprochen, es ist schon eine Weile her. "Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch", sagte Olaf Scholz ganz zu Beginn der Ampelkoalition. Ein Machtwort hat er seither nur einmal gesprochen - im vorigen Herbst, als die Koalition über den Weiterbetrieb dreier Atomkraftwerke stritt. Doch vor Beginn des Koalitionsausschusses an diesem Sonntagabend würden die Grünen und die Freien Demokraten ganz gerne noch einmal Führung beim Kanzler bestellen, in anderen umstrittenen Punkten. Natürlich jeweils ganz in ihrem Sinne.

"Das gesamte Thema Klimaschutz und Verkehr ist ungelöst in dieser Koalition", monierte Mitte der Woche Katharina Dröge, eine der beiden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion. Es sei auch Aufgabe des Kanzleramtes, Prozesse so zusammenzuführen, dass es am Wochenende Entscheidungen geben könne. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte SPD und Grünen vorgehalten, in der Ampelkoalition gebe es kein gemeinsames Grundverständnis für die finanzpolitischen Realitäten. In der SPD rufen sie dessen ungeachtet danach, beim Haushalt neue Spielräume zu suchen, wohl wissend, dass der Sozialdemokrat im Kanzleramt als ehemaliger Finanzminister geneigt ist, die Schuldenbremse ernst zu nehmen.

Machtworte aber waren am Sonntag eher nicht zu erwarten. Der Bundeskanzler wäre schlecht beraten, "jetzt in seiner Richtlinienkompetenz zu bestimmen, dass es aufhören solle, unterschiedliche Positionen in der Bundesregierung zu geben", frotzelte sein Sprecher Steffen Hebestreit. Und so richteten sie sich in der Koalition auf Gespräche ein, die bis in die Nacht dauern könnten.

Alle Koalitionsparteien erwarten Lösungen - liefern müssen sie allerdings noch

So hart die Töne in der Koalition zum Teil ausfielen, bemühten sich Regierungsmitglieder schon seit Tagen, die Erfolge des Ampelbündnisses zu betonen und den Willen zu konstruktiver Sacharbeit. Die Menschen in Deutschland "erwarten, dass man sich nicht ständig streitet, sondern dass man die Probleme gemeinsam löst", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), sonst selten um klare Worte verlegen.

Und der Kanzler selbst, der für Zusammenhalt im Ampelbündnis werben wollte, gab sich am Samstag bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam optimistisch, nachdem zuvor seine Leute Erwartungsmanagement eher in die andere Richtung betrieben hatten.

Die Koalition habe sich Großes vorgenommen, sagte Scholz. Viele weitreichende Entscheidungen habe seine Regierung bereits getroffen. "Deshalb bin auch zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen mit verschiedenen Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, aber immer mit dem inneren Verständnis: Wir hören da nicht auf, sondern wir machen weiter", sagte er.

Am Rande eines Landesparteitages der schleswig-holsteinischen Grünen in Neumünster machte auch Grünen-Ko-Chef Omid Nouripour klar, dass er Lösungen in strittigen Fragen erwartet. "Wir werden auch diesmal liefern", sagte er vor Journalisten. "Es ist nur notwendig, die Zwischentöne und die lauten Töne dazwischen bis zur Lösungsfindung vielleicht auch mal ein bisschen abzustellen." Die Koalition werde im Arbeitsmodus sein. Seine Kollegin Ricarda Lang sagte, man sei dafür gewählt worden, "dass wir Probleme lösen. Das werden wir", zitiert die Bild am Sonntag sie.

Die zerstrittene Regierung verunsichert die Bevölkerung

Der Einigungsdruck für die Koalition ist groß, denn zunehmend werden auch ihre Erfolge von ihren Konflikten überschattet. "Derzeit erleben wir, dass sich die Bundesregierung über nahezu jedes Thema streitet, selbst über Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind", sagte etwa Ramona Pop, die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, der Süddeutschen Zeitung. Gerade in krisenhaften Zeiten sei das nicht gut, weil es Menschen zusätzlich verunsichere und auch ärgere. "Dass eine zerstrittene Regierung einen guten Eindruck bei der Bevölkerung hinterlässt, diesem Glauben sollte die Koalition nicht aufsitzen", sagte Pop.

Im Streit um die Zukunft von Gas- und Ölheizungen forderte Deutschlands oberste Verbraucherschützerin rasch Klarheit. "Die Menschen rätseln angesichts der aktuellen Diskussionen, wie lange sie ihre Heizung noch benutzen können, oder was passiert, wenn sie kaputtgeht." Es sei Zeit, die Debatte zu versachlichen. Pop warnte Haushalte davor, noch in herkömmliche Heizungen zu investieren. Die Energiepreise würden langfristig wohl kaum auf das alte Niveau fallen, hinzu kämen weitere Belastungen wie der CO2-Preis. "Man kann Menschen nicht guten Gewissens dazu raten, sich weiter fossile Energie ins Haus zu holen", sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. "Deswegen ist es richtig, auch beim Heizen stärker auf erneuerbare Energien zu setzen."

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Stadtwerke-Verbands VKU, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). "Wenn die Leute noch zehn weitere Jahre Erdgas- und Ölheizungen einbauen, dann wird das nichts." Die Bundesregierung verfolge das richtige Ziel mit dem richtigen Tempo. Allerdings brauche es mehr Flexibilität bei der Frage, mit welchen Heizungen am Ende die Klimaneutralität erreicht werde. Der Streit über das sogenannte Gebäudeenergiegesetz dürfte zu einem der schwierigen Themen im Koalitionsausschuss werden. Vorige Woche hatte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) seine Partner deswegen scharf attackiert.

Chancen auf eine Einigung sahen Koalitionsvertreter vor allem bei der Planungsbeschleunigung. Der Konflikt dreht sich hier vor allem um die Frage, ob auch Straßen- und Autobahnprojekte von den geplanten verkürzten Verfahren profitieren sollen. Während die FDP dies fordert, lehnen es die Grünen ab. Die SPD hat vorgeschlagen, Autobahnprojekte mit hoher Priorität zu identifizieren, die nach den neuen Regeln beurteilt würden, während es bei anderen bei den bisherigen Vorschriften bleiben würde. Den Streit schiebt die Koalition seit Monaten vor sich her. Mittlerweile aber ist es nur noch eine Baustelle von vielen. Und wo genau der Kanzler steht, ist bisher offen.