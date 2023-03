Von Miriam Dahlinger, Berlin

Kurz vor 19 Uhr steigt ein Mann in roter Warnweste in einem großen Saal in Kreuzberger auf die Bühne. "Die gute Nachricht ist: Wir haben mehr Ja- als Neinstimmen", sagt er. Im Saal bricht Applaus, aber kein Jubel aus. Denn es gibt auch eine schlechte Nachricht: "Ob 607 518 Menschen dafür auch ins Wahllokal gegangen sind, wissen wir noch nicht."

Nur sechs Wochen nach der Wiederholungswahl waren die Berlinerinnen und Berliner am Sonntag erneut gefragt: Bei einem Volksentscheid konnten sie darüber abstimmen, ob die Hauptstadt schon 2030 klimaneutral werden soll.

Der Volksentscheid wäre für den Senat bindend gewesen

Eigentlich waren die grünen Plakate überall in der Stadt nicht zu ignorieren: "Berlin 2030 klimaneutral" sah man an Tausenden Laternenmasten in Berlin hängen, und darüber: "Ja!". Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Urnen- und Briefwahllokale hatten am Sonntagabend zwar die Befürworter knapp mehr "Ja" als "Nein"-Stimmen erhalten, es gingen aber nicht genügend Menschen ins Wahllokal. Denn für einen Erfolg hätte nicht nur die Mehrheit für den Volksentscheid stimmen müssen, sondern auch mindestens ein Viertel der 2,4 Millionen Wahlberechtigten. Dieses Quorum von etwa 608 000 Stimmen schafften die Initiatoren nicht.

Ins Leben gerufen hatte den Volksentscheid die Initiative "Klimaneustart Berlin". Ihre Ziel war es, per direkter Demokratie massiven Druck auf Politik auszuüben. Denn im Gegensatz zu früheren Volksentscheiden wie "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" wäre der Volksentscheid für den Senat rechtlich bindend gewesen. Zur Wahl stand eine kleine aber einschneidende Änderung im Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Klimaneutralität wäre in Berlin dann kein "Ziel" mehr wie bisher gewesen, sondern eine "Verpflichtung". Und zwar nicht erst 2045, sondern schon 2030.

Der Volksentscheid fiel mitten in die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Beide Parteien kündigten kurz vorher an, in den kommenden Jahren bis zu zehn Milliarden Euro für mehr Klimaschutz ausgeben zu wollen, das Ziel des Entscheids lehnten sie aber ab. "Es ist nicht möglich, dass Berlin bis 2030 klimaneutral ist", sagte die noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag. "Alles andere ist Augenwischerei."

Die Machbarkeit war die Hauptkritik am Volksentscheid. Viele Expertinnen und Experten halten eine so massive Reduktion des CO₂-Ausstoßes in nur sieben Jahren für unrealistisch. Außerdem wäre die Umsetzung sehr teuer geworden. Laut Initiatoren hätten die Kosten etwa 113 Milliarden Euro umfasst, Berlins gesamter Haushalt liegt derzeit bei etwa 38 Milliarden Euro im Jahr. Bemängelt wurde auch, dass beim Volksentscheid nicht über konkrete Maßnahmen abgestimmt wurde.