Von Tobias Bug

Was heute wichtig ist

Wie es zum Rücktritt von Anne Spiegel kam. Sie startete als grüne Hoffnungsfrau: jung, modern, vier kleine Kinder. Doch vor einem Monat drehte sich der Wind. Nun musste Anne Spiegel reagieren auf die große Kritik an ihrem Frankreich-Urlaub während der Flutkatastrophe im vergangegen Sommer und ihr Amt als Familienministerin abgeben. Die Geschichte eines Rücktritts. Zum Artikel (SZ Plus)

Ministerpräsident Wüst unter Druck. In Nordrhein-Westfalen stehen Landtagswahlen an. Auch deswegen will die Opposition jetzt ganz genau wissen, wann der Ministerpräsident vom Urlaub der damaligen Umweltministerin Heinen-Esser trotz Flutkatastrophe wusste. Zum Artikel

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Warum Marine Le Pen perfekt in diese zerrüttete Zeit passt. Noch nie war Frankreich so radikalisiert, noch nie so entpolitisiert. Jetzt hat es die berühmteste Rechtsextreme des Landes mit 23,41 Prozent der Stimmen erneut in die Stichwahl geschafft. Ein weiterer Erfolg: Sie wird nicht mehr als die Tochter des offen rassistischen und anti-semitischen Jean-Marie Le Pen wahrgenommen. Marine Le Pen passt perfekt in dieses Land, in dem gerade alle Gewissheiten zu bröckeln scheinen. Zum Artikel (SZ Plus)

Gerichtsstreit über Riester-Verträge. Darf ein Lebensversicherer bei einer Riester-Rente die bei Vertragsabschluss zugesagte Rentenleistung einseitig kürzen? Ein Kunde der Zurich-Versicherung klagt nun gegen diese Praxis. Die von dem früheren Grünen-Finanzexperten Gerhard Schick geführte Bürgerbewegung Finanzwende unterstützt die Klage. Sie erhofft sich eine Grundsatzentscheidung. Denn viele Versicherer haben ähnliche Klauseln. Zum Artikel

US-Bundesstaaten im Wettlauf um die strengsten Abtreibungsgesetze. Konservative US-Staaten überbieten sich mit strengen Gesetzen gegen Schwangerschaftsabbrüche, Oklahoma will Abtreibungen sogar ganz verbieten. Die Republikaner haben ihr Wahlkampfthema gefunden: Sie hoffen, damit bei ihren Wählern während der Midterms im November zu punkten. Zum Artikel

China und Omikron, eine toxische Kombination für die Weltwirtschaft. Rund um den Globus kämpfen Firmen mit den Folgen des Ukraine-Kriegs, der Inflation und anderen Krisen. Der Omikron-Ausbruch in China könnte die Weltwirtschaft jetzt in die Rezession stürzen. Weil die jüngste Variante BA.2 weitaus ansteckender ist als ihre Vorgängerinnen, schafft es die Regierung in Peking selbst mit brutalsten Lockdowns kaum noch, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Maßnahmen beeinträchtigen nicht nur die chinesische Konjunktur, sondern könnten weltweit die wirtschaftliche Entwicklung gefährden. Zum Artikel (SZ Plus)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an und liegt nun bei 1087. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 162 790 Corona-Neuinfektionen. Nachdem die Inzidenz mehrere Tage in Folge gesunken ist, steigt sie damit nun erstmals wieder leicht an. Millionen Impfdosen müssen wohl vernichtet werden. Corona-Meldungen im Überblick

Welche Rolle russische Oligarchen bei Offshore-Geschäften spielen. Die sanktionierten russischen Geschäftsleute Alexej Mordaschow und Michail Fridman sind vor allem durch ihre Investments bei Tui oder Wintershall Dea bekannt. Recherchen zeigen nun: Beide hatten auch Dutzende Briefkastenfirmen in Steueroasen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Selenskij mahnt schnelle Waffenlieferungen für Kampf um Mariupol an. Russische Streitkräfte stehen womöglich kurz vor der Eroberung der Hafenstadt. Ukrainischen Angaben zufolgen sollen dort seit Kriegsbeginn Zehntausende Menschen gestorben sein. Österreichs Bundeskanzler Nehammer kehrt ernüchtert von einem Gespräch mit Putin heim. Zum Liveblog

EXKLUSIV Bund wollte Bunker loswerden. In Deutschland gibt es inzwischen keinen einzigen in Betrieb befindlichen öffentlichen Bunker mehr für den Zivilschutz. Dennoch wollte eine Immobiliengesellschaft des Bundes etliche Bunker loswerden - und warb dafür mit einer Broschüre, die einen Tag, bevor der Krieg in der Ukraine begann, verschickt wurde. Nun ist der Verkauf gestoppt - doch die Reaktivierung der Schutzräume ist kompliziert. Zum Artikel

Bizarrer Auftritt vorm UN-Sicherheitsrat. Vor dem Gremium weist der stellvertretende russische UN-Botschafter der Ukraine die alleinige Schuld am Krieg und den Massakern an Zivilisten zu. Schließlich zieht er gar einen Vergleich zu Joseph Goebbels. Zum Artikel

Russischer Oppositionspolitiker Kara-Mursa festgenommen. Zweimal schon wurden Giftanschläge auf ihn verübt, nun ist der Putin-Kritiker Kara-Mursa in Moskau festgenommen worden. Ihm wird Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Zum Artikel

Bester Dinge

Zu dritt ist man weniger allein. Kraniche gelten als loyale Vertreter der Monogamie, aber jetzt hat ein Forscher mehrere Vögel beobachtet, die als Trio leben. Wilde Polyamorie? Zum Artikel