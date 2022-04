Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Man kann - Vorsicht: Metapher! - eine Landesregierung beschreiben wie eine Hausgemeinschaft in einem großen, schönen Appartementbau. Jede Ministerin und jeder Minister hat ein eigenes Reich, mit kleinem Nebentrakt für einen Staatssekretär. Und ganz oben im Loft samt Dachterrasse residiert der Ministerpräsident, in Düsseldorf sogar mit Rheinblick. Alle sind nur Bewohner auf Zeit, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel für fünf Jahre. Die Eigentümer - das Wahlvolk - stellen nur befristete Mietverträge. Dann wird neu gewählt, in NRW am 15. Mai. In fünf Wochen.

Momentan riecht es nach einem Schwelbrand im Hause Wüst. Es gab Feuer, die verrußte Wohnung einer Mieterin ist geräumt. Umweltministerin Heinen-Esser musste ausziehen. Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), als erster Adressat der Eigentümer zugleich eine Art Hausverwalter, setzte die 56-jährige Parteifreundin vor die Tür. Warum? Heinen-Esser war einen Tag nach der verheerenden Sommerflut im Bundesland (49 Tote, 13 Milliarden Euro Schaden) Mitte Juli in ihre Zweitwohnung auf Mallorca entschwunden. Vorigen Donnerstag kam dann raus, dass die Ministerin noch drei weitere Hausbewohner unter die spanische Sonne gelockt hatte: Heimatministerin Ina Scharrenbach, Europa-Minister Stephan Holthoff-Pförtner und die frühere Staatssekretärin für Integration Serap Güler flogen für knapp drei Tage auf die Insel, um den Geburtstag von Heinen-Essers Mann zu feiern. Die Flammen loderten.

Wann wusste die Staatskanzlei davon? Sie bleibt lieber vage

Hat Heinen-Essers Rücktritt alles gelöscht? Die Opposition aus SPD und Grünen hat weiterhin Brandgeruch in der Nase, und auch in der NRW-CDU geht die Sorge um: Kann "Mallorca-Gate" wieder aufflammen? Hausherr Wüst beteuerte am Freitag, er habe von dem trauten Abendessen auf den Balearen "erst im Rahmen der letzten Tage" erfahren. Gemeint ist damit der Zeitraum um den 24. März: An dem Tag hatte Heinen-Esser der Rheinischen Post offenbart, sie sei nicht nur (wie zuvor behauptet) vier, sondern sogar neun Tage in Spanien geblieben. Die Düsseldorfer Staatskanzlei benennt den Moment, ab dem Feueralarm im Loft am Rhein geherrscht haben muss, eher vage: Gewesen sei das "jetzt im Rahmen der Aufklärung des zweiten Teils des Mallorca-Aufenthalts von Frau Heinen-Esser". Also vor immerhin zwei Wochen, ehe die Geburtstagsfeier mit Kabinettsgästen öffentlich (im Kölner Stadtanzeiger) ruchbar wurde.

Das würde aber auch bedeuten: Heinen-Esser hätte das Wochenende auf "Malle" ihrem Dienstherrn monatelang verschwiegen. Selbst nach dem ersten Feuer im gemeinsamen Regierungshaus Ende Februar blieb sie offenbar still. Am späten Abend des 25. Februar hatte es bereits ja die ersten Stichflammen gegeben, als die Ministerin im Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags einräumen musste, dass sie nach der Naturkatastrophe überhaupt nach Mallorca aufs Trockene geflogen war. Spätestens da muss aber auch den anderen drei Teilnehmern des mediterranen Diners klar gewesen sein: "Mallorca" ist bekannt, man lebt in akuter Gefahr, dass das Feuer auf andere Trakte im Regierungsgebäude übergreift.

"Rückblickend ist man immer schlauer"

Haben Scharrenbach, Holthoff-Pförtner oder Güler also ihre Kabinettsnachbarn und Parteifreunde im Landtag gewarnt? Darauf deutet bisher wenig hin. Heimatministerin Scharrenbach zum Beispiel, bei der Wahl am 15. Mai gleich hinter Hendrik Wüst auf Platz zwei der CDU-Landesliste gesetzt, schwieg offenbar lange. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung räumt sie am Sonntag ein, sie hätte ihre knapp dreitägige Sommerexkursion früher preisgeben müssen: "Rückblickend ist man immer schlauer: Ja, das hätte ich tun sollen."

In einer ersten Online-Blitzumfrage zur Wahl seit "Mallorca-Gate" sinken nun die Werte von Wüst und seiner CDU. Und 59 Prozent der Befragten verlangten, die beiden beteiligten Minister ebenso aus der Regierung zu werfen. Hausherr Wüst hat am Freitag erklärt, warum er von der Geburtstagsreise nach Mallorca nichts geahnt habe: "Man wird als Minister nicht über Reisen von Kabinettskollegen informiert, auch nicht als Ministerpräsident." Ein Minister sei eben "immer im Dienst."

Genau das, die Erreichbarkeit eines jeden Ministers der Regierung, regelt in NRW eine Geschäftsordnung der Landesregierung. Darin heißt es in Paragraf 7: "Urlaubszeiten, Abwesenheiten von mehr als drei Tagen und Reisen nach Orten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind dem Ministerpräsidenten rechtzeitig vorher anzuzeigen." Der Wortlaut dieser Hausordnung vom Rhein klingt klar. Aber Auslegung und "Rechtspraxis", so belehrt die Staatskanzlei, sei seit vielen Jahren längst anders: Per Generalklausel gelte, dass kein Minister irgendeine Abwesenheit - ob Urlaub oder Dienst, ob In- oder Ausland - von drei oder weniger Tagen melden müsse. "Malle" währte zweieinhalb bis drei Tage. So kommt es, dass ein Sprecher des Heimatministeriums auf SZ-Anfrage erklärt, Scharrenbachs Mallorca-Exkursion sei "weder eine Dienst- noch eine Urlaubsreise" gewesen. Aber: "Sie flog auf private Kosten."

Die CDU in NRW hat derweil entdeckt, dass inzwischen auch ein Nachbarhaus lichterloh brennt: in Mainz. SPD und Grüne sollten anderswo löschen - und Anne Spiegel, aktuell Familienministerin der Berliner Ampel und während der Flut 2021 Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, auf die Straße setzen. Auch Spiegel verreiste nach der Katastrophe: für vier Wochen nach Frankreich.