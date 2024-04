Die militärische Macht der Mullahs. Ein iranisch-israelischer Waffengang wäre ein Albtraum, auch wenn Teheran bislang nicht über Atomwaffen verfügt. Irans Streitkräfte gehören zu den kampfstärksten der Welt. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Außenpolitiker Roth fordert Annäherung an Saudi-Arabien, um Iran zu isolieren. Notfalls müsse dies auch mit umfassenden Rüstungsexporten erfolgen, meint Roth. "Wir werden zu den moderaten arabischen Staaten, die bereit sind, Frieden mit Israel zu schließen, ein engeres Verhältnis aufbauen müssen", sagt er der SZ. "Damit meine ich im Wesentlichen die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten, Marokko, Saudi-Arabien." Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Beschäftigte in Deutschland arbeiten so viel wie nie. Vergangenes Jahr leisteten die Beschäftigten in der Bundesrepublik insgesamt 55 Milliarden Arbeitsstunden. Zu diesem neuen Rekord trägt entscheidend bei, dass heute weit mehr Frauen beruflich tätig sind - 73 Prozent im Vergleich zu nur 57 Prozent bei der Wiedervereinigung. Die Zahlen gehen aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, die der SZ vorliegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechnungshof fordert härtere Gangart gegen EU-Lobbyisten. Lobbyisten in Brüssel können allzu oft unter dem Radar der Öffentlichkeit agieren, kritisiert der Europäische Rechnungshof. Das EU-Transparenzregister habe nicht die nötige Schlagkraft. Zum Beispiel müssen sich Lobbyisten nur für Treffen mit den Ranghöchsten der EU-Institutionen registrieren, Gespräche mit fast allen Mitarbeitern können ohne Registrierung geführt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Betrugsermittlungen gegen Signa-Gründer Benko in Österreich. Laut Wiener Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht, René Benko könnte Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht haben, damit Banken Kredite verlängern. Sein Anwalt weist die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Schlimmste Korallenbleiche der Geschichte zeichnet sich ab. Sowohl auf der nördlichen als auch auf der südlichen Halbkugel dokumentiert die US-Atmosphärenbehörde (NOAA) von Februar 2023 bis April 2024 eine erhebliche Korallenbleiche. Die Forschenden vermuten, dass mehr Riffe als je zuvor betroffen sind. Ein wichtiger Grund sind die gestiegenen Meerestemperaturen. Zum Artikel

4:2-Sieg gegen Atlético: Dortmund erreicht Halbfinale der Champions League. Borussia Dortmund steht erstmals seit elf Jahren wieder im Halbfinale der Champions League. Der BVB gewinnt das Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid mit 4:2 (2:0). Das Hinspiel in Spanien hatte die Mannschaft von Trainer Terzic 1:2 verloren. Zum Artikel

