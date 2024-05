London sagt Kiew jährlich 3,5 Milliarden Euro Militärhilfe zu. So lange wie nötig: Großbritanniens Außenminister Cameron verspricht der Ukraine jährliche Militärhilfe in Höhe von drei Milliarden Pfund. Das Hilfspaket sei das bisher größte des Vereinigten Königreichs. Macron bekräftigt erneut Bereitschaft zur Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Israel rechnet mit Ablehnung der Hamas. Die israelische Regierung rechnet laut Medienberichten damit, dass die Hamas einen Vorschlag zu einer Waffenruhe und einem Geisel-Deal ablehnen wird. Der Anführer der Hamas im Gazastreifen soll glauben, dass er auch einen Angriff auf Rafah überleben könne. Außerdem sei er der Auffassung, dass er den Krieg bereits gewonnen habe. Denn er habe das Leiden der Palästinenser und den Konflikt mit Israel ins Zentrum der Weltöffentlichkeit gerückt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Günther gegen Gleichsetzung von Linkspartei und AfD. In der CDU gilt ein Unvereinbarkeitsbeschluss über die Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD. Doch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht in der Linkspartei keine Gefahr für die Demokratie - im Gegensatz zur AfD. Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen sagt er, es sei ein Unterschied, ob man es mit einer Partei zu tun habe, die dort vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beurteilt werde, oder mit einer Partei, die seit vielen Jahren den Ministerpräsidenten stelle. Zum Artikel

Europa League: Leverkusen gewinnt Halbfinal-Hinspiel in Rom. Zwanzig Minuten lang wirkt das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals ausgeglichen, dann findet Leverkusen zu dem Spiel, das den Meister in dieser Saison auszeichnet: Am Ende steht ein 2:0 - Bayer liegt auf Finalkurs. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: