Brücke stürzt nach Schiffskollision ein. In Baltimore in den USA rammt ein Containerschiff eine Autobahnbrücke. Nach Angaben der Feuerwehr stürzen mehrere Menschen und Fahrzeuge ins eiskalte Wasser. Helfer suchen nach Vermissten.

Deutsche Bahn und GDL einigen sich im Tarifstreit. Die Bahn gesteht der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer die Verkürzung der Arbeitszeit auf nur noch 35 Stunden bis 2029 zu - aber nicht automatisch. Die Lösung ist ein Wahlmodell.

Assange darf vorerst nicht an USA ausgeliefert werden. Der Londoner High Court verlangt vor einer Auslieferung des Whistleblowers von den USA diverse Zusicherungen. Etwa dürfe er nicht zum Tode verurteilt werden.

Galeria wird viele Filialen schließen. Insolvenzverwalter Denkhaus verhandelt nur noch mit zwei Kaufinteressenten. Beide wollen maximal "60 plus x" der aktuell 92 Filialen übernehmen.

Michael Roth zieht sich aus der Politik zurück. Roth ist einer der entschiedensten Ukraine-Unterstützer in der SPD-Fraktion, aber zuletzt fühlte er sich dort wie in einem Kühlschrank. Daraus zieht er nun seine Konsequenzen.

Fußball-Nationalspieler Rüdiger zeigt Journalisten Reichelt an. Der Verteidiger fühlt sich durch Kritik an einem Instagram-Beitrag zum Ramadan verleumdet. Auch der Deutsche Fußballbund geht juristisch gegen den ehemaligen Bild-Chef vor.

Weitere wichtige Themen des Tages:

Neuer Bericht: Armutsquote in Deutschland bleibt hoch