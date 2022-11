Kein Wort zum Raketeneinschlag: Putin bei einer Videokonferenz am Mittwoch in seiner Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau.

Von Laurenz Gehrke

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Kreml stellt sich als Opfer dar: Russlands Präsident Putin schweigt nach dem Einschlag einer Rakete in Polen. Sein Sprecher beklagt eine "hysterische, zügellose russophobe Reaktion". Zum Artikel (SZ Plus)

Russland bestellt polnischen Botschafter ein. Moskau bestellt wegen des Raketen-Vorfalls den polnischen Botschafter ein und wirft dem Land vor, irreführende Informationen verbreitet zu haben. Zum Liveblog über den Krieg

EXKLUSIV Wie die EU den Gaspreis deckeln will. Die Kommission präsentiert die lange erwarteten Details für eine staatliche Obergrenze. Ob das Limit Verbrauchern wirklich hilft, ist aber fraglich. Der Deckel soll nur gegen "exzessive" Preisbewegungen schützen, heißt es in einem Diskussionspapier. Zum Artikel. Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine (SZ Plus)

Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses muss komplett wiederholt werden. Am 26. September 2021 gab es in der Hauptstadt massive Wahlpannen. Nun ordnet der Verfassungsgerichtshof an, alle Bürger erneut zu den Wahlurnen zu rufen. Eine solche Wahlwiederholung gab es in Deutschland noch nicht. Zum Artikel

EXKLUSIV Faeser sagt Mafia- und Drogenbossen den Kampf an. Die Organisierte Kriminalität ist in Deutschland zum Milliardengeschäft geworden. Mit einer neuen Strategie will Innenministerin Faeser nun den Kampf gegen all jene verschärfen, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Ein Papier dazu liegt der SZ vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Indonesiens Staatschef Widodo wirbt für Klimaschutz.Unermüdlich wirbt Indonesiens Staatschef Joko Widodo als Gastgeber des G-20-Gipfels auf Bali bei den angereisten Spitzenpolitikern für Frieden und Klimaschutz. In einer gemeinsamen Erklärung kündigen Biden, von der Leyen und Widodo eine Verpflichtung zu straffen Klimazielen an. Zum Artikel

Migration in die EU: So viele irreguläre Grenzübertritte wie seit Jahren nicht. Auf der "Balkanroute" im Südosten Europas sind seit einiger Zeit wieder mehr Menschen unterwegs, was viele EU-Politiker nervös werden lässt. Vor allem Griechenland setzt auf Abschreckung, um Geflüchtete fernzuhalten. Zum Artikel

Nasa schickt neue Rakete zum Mond. Die unbemannte Raumkapsel gehört zum Programm "Artemis". Im Rahmen des Programms sollen Menschen langfristig zum Mars fliegen. Zum Artikel

MEINUNG Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Diese WM wird ein Experiment. Nie zuvor sind die Fußballer aus dem laufenden Liga-Betrieb ins Turnier gestartet. Die einen Experten erwarten eine besonders hochklassige WM, weil die Spieler sich bester Betriebstemperatur erfreuen. Die anderen meinen, sie seien überlastet und verletzungsanfällig. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages