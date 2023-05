Nachrichten am 5. Mai 2023

Vor seinen Kämpfern kündigt Wagner-Chef Prigoschin an, dass seine Truppe die umkämpfte Stadt verlassen werde.

Prigoschin kündigt Wagner-Rückzug aus Bachmut an. Mehrfach hatte der Chef der Söldnertruppe damit gedroht, seine Kämpfer aus der seit Monaten umkämpften Stadt abzuziehen. Vom 10. Mai an sollen die Stellungen nun angeblich der russischen Armee übergeben werden. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Habeck will Strompreis für Industrie mit Milliarden verbilligen. Der Wirtschaftsminister will dafür sorgen, dass energieintensive Betriebe nur noch sechs Cent pro kWh für Strom zahlen. Finanzminister Lindner dürfte wenig begeistert sein. Er wehrt sich vor allem gegen Habecks Ansinnen, bis 2030 die zusätzlichen Subventionen von geschätzt 25 bis 30 Milliarden Euro aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu bezahlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Corona: WHO hebt internationalen Gesundheitsnotstand auf. Gestiegene Immunität durch Infektionen und Impfungen hätten diesen Schritt möglich gemacht, sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation. Zum Artikel

EXKLUSIV SPD, Grüne und FDP wollen ersten Bürgerrat einsetzen. 160 zufällig ausgewählte Deutsche sollen ab September dem Parlament erklären, was die Deutschen denken. Erstes Thema: eine bessere Ernährung. Zum Artikel

Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens nach schweren Vorwürfen freigestellt. Der Spitzengastronom soll mehr als 20 Jahre lang Mitarbeiter sexuell belästigt und beleidigt haben, viele ehemalige Angestellte werfen ihm Demütigung und Machtmissbrauch vor. Nun reagiert die Hotelgruppe, zu der sein Restaurant am Tegernsee gehört. Zum Artikel

Letzte Vorbereitungen in London für Krönung von König Charles. Entlang der Strecke vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey reihen sich Zelte und regelrechte Campingburgen. Die erste Krönungsfeier seit 70 Jahren lassen sich echte Royal-Fans auch bei Schmuddelwetter nicht entgehen. Zum royalen Liveblog

