Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV: Städte fürchten Engpass bei Unterbringung Geflüchteter. "Wir sehen deutlich, dass die Aufnahmekapazitäten in vielen Städten ausgeschöpft sind", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. Bund und Länder müssten unbürokratisch mehr eigene Immobilien zur Verfügung stellen. Zudem müsse sich der Bund stärker an die Kosten der Integration beteiligen. Zum Artikel (SZ Plus)

Mutmaßlicher Anschlag in Istanbul - türkische Behörden nehmen Verdächtigen fest. Die Einkaufsstraße İstiklâl ist voller Passanten, als es am Sonntag eine Explosion gibt. Mindestens sechs Menschen sterben, mehr als 80 werden verletzt. Die Regierung geht von einem Anschlag aus. Zum Artikel

EXKLUSIV: Wichtige Teile der deutschen Industrie schrumpfen stark. Energieintensive Branchen wie etwa die Chemie- oder Stahlindustrie produzieren seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als zehn Prozent weniger. Ökonomen warnen, dass Jobs dauerhaft ins Ausland verlagert werden könnten. Zum Artikel

Selenskij: Mehr als 400 Kriegsverbrechen in Cherson aufgedeckt.Ermittler finden in den zurückeroberten ukrainischen Regionen Leichen von Soldaten und Zivilisten. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge halten im Osten der Ukraine die Kriegshandlungen in unverminderter Härte an. Zum Ukraine-Liveblog

Weitere wichtige Themen: