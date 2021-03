Nachrichten am 31. März 2021

Von Jana Anzlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Appell von Söder und Kretschmann: "Wir dürfen nicht länger diskutieren". Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg haben einen Brief an ihre 14 Amtskollegen geschrieben, in dem sie eine konsequentere Corona-Bekämpfung verlangen. Alle Instrumente dafür seien vorhanden und "gemeinsame Beschlusslage" - etwa "nächtliche Ausgangsbeschränkungen und adäquate Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 sowie eine konsequente FFP2-Maskenpflicht und Tests". Zum Artikel

Arbeitslosigkeit sinkt trotz steigender Infektionen. Der deutsche Arbeitsmarkt erholt sich von der Krise - dabei steckt das Land noch mitten drin. Die Schließungen von Restaurants und Geschäften führen nicht zu großen Entlassungen. Zum Artikel

Wie ein Unternehmer auf Hunderttausenden Masken sitzen bleibt. Obwohl Bayern dringend Atemschutzmasken suchte, lehnte der Freistaat die Masken von Zeno Busch ab. Dabei ist sein Produkt nicht zu unsicher, wie das Ministerium behauptet - sondern zu gut. Busch verklagt nun den Freistaat. Zum Artikel (SZ Plus)

Was es mit dem Teil-Impfstopp auf sich hat. Wie kam es zu der Neubewertung des Astra-Zeneca-Vakzins? Wie hoch ist das Risiko für Geimpfte und darf man sich als unter 60-Jähriger nun freiwillig mit dem Mittel impfen lassen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EU-Kommission verklagt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof. Die EU-Kommission will erreichen, dass die Unabhängigkeit der Richter wieder gewahrt wird. Ungeachtet internationaler Kritik baut die nationalkonservative PiS-Regierung Polens Justizwesen seit Jahren um und setzt Richter damit unter Druck. Zum Artikel

Ermittlungen gegen Löbel - nicht wegen Maskenaffäre. Gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten werde wegen Untreue ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Es gehe unter anderem um die Anmietung von Räumen und die Vergütung von Personal, aber nicht um Löbels Verstrickung in die Maskenaffäre. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Kommentar: Trostloses Mallorca. Die Insel versinkt wegen fehlender Touristen in Hoffnungslosigkeit. Die Pandemie bietet einen Ausblick, wie schmerzhaft der Umbau des Tourismus im Zuge des Klimawandels werden dürfte. Zum Artikel (SZ Plus)

München reißt die 100er-Grenze. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt wieder über die kritische Marke von 100 gestiegen. Sinkt sie nicht, stehen in den kommenden Tagen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen an. Zum Artikel

"Ich liebe es, menschliche Gefühle zu haben". Begeisterte Mitarbeiter preisen Amazon im Netz. Doch etwas ist merkwürdig an einigen von ihnen. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Mit heißer Nadel. Wenn Brot backen und spazieren gehen zu langweilig werden: Junge Erwachsene haben während der Pandemie das Selbsttätowieren als Lockdown-Hobby entdeckt. Für das Phänomen gibt es inzwischen sogar einen eigenen Begriff: Quarantattoo. Zum Artikel