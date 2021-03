Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt wieder über die kritischen Marke von 100 gestiegen. Sinkt sie nicht wieder, stehen in den kommenden Tagen Verschärfungen an.

Plötzlich ging es schnell: Tagelang schwankten die Sieben-Tage-Inzidenz in München zwischen 80 und 85. Doch dann: am Freitag: 89,6. Samstag: 92,2. Sonntag: 98,8. Montag: 97,3. Dienstag: 97,4. Und nun am Mittwoch: 100,2, wie das Robert-Koch-Institut in der Nacht meldete. Die kritische Marke von 100 ist wieder gerissen. Zuletzt lag der Wert in der bayerischen Landeshauptstadt am 20. Januar über 100.

Nun stehen, sofern auch an den folgenden zwei Tagen die Inzidenz über 100 liegt, Verschärfungen an. Es dürfen dann nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf wie etwa Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Apotheken oder Blumenläden geöffnet sein. Auch Kontaktbeschränkungen stehen wieder an: Erlaubt sind nur noch Treffen mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person, Kinder unter 14 Jahren nicht eingeschlossen. Es wird dann eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und fünf Uhr gelten. Zudem würden die Museen, der Botanische Garten und der Tierpark Hellabrunn wieder zumachen müssen.

In den Schulen sind ohnehin derzeit Osterferien, für die Kindertagesstätten gilt nun: Bis Gründonnerstag herrscht in jedem Fall weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb, Kinder können also in festen Gruppen betreut werden. Liegt der Wert am Freitag noch immer über 100, wird in der kommenden Woche, also vom 6. April an, nur noch eine Notbetreuung angeboten.

Unterdessen steigt in den Münchner Kliniken die Zahl der Covid-19-Patienten. Waren Anfang März noch 113 Betten durch Covid-19-Patienten belegt, sind es inzwischen schon 200. Bei aller ärztlichen Routine, die nach einem Jahr im Krisenmodus besteht, ist die Angst vor einer dritten Welle präsent. "Wir befürchten, dass sie mindestens so stark wird wie über Weihnachten", sagt etwa Axel Fischer, der Chef der München Klink. Die Klinken stellt nun vor Herausforderungen: Die Covid-19-Patienten werden immer jünger und liegen im Schnitt deutlich länger auf der Intensivstation. Die Lösung? "Wir müssen impfen, was das Zeug hält", sagt Christoph Spinner, Oberarzt in der Infektiologie am Rechts der Isar. Und bis dahin schauen, dass sich möglichst wenige anstecken.